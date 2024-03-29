«Шемрок Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

1711673650

вчера, 03:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Богемианс», который состоится 29 марта 2024 года

«Шемрок Роверс»

«Обручи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают седьмое место. Действующий чемпион начал текущий сезон, мягко говоря, не самым лучшим образом. Команда не радовала победами своих поклонников до 6-го тура.

15 марта в гостях с минимальным счётом «Роверс» выиграл у «Богемианса».

«Богемианс»

«Цыгане» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на одну строчку выше «Шемрока». Вспомним недавние матчи с участием команды. На своём поле в матче позапрошлого тура «Богемианс» проиграл «Шелбурну».

Дома со счётом 2:1 «чёрно-красные» одержали победу над «кондитерами» из Дерри.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.54

Ничья – 4.10

Победит «Богемианс» – 6.20

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 2.48

Тотал голов больше 2.5 – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

С сентября месяца 2022 года «Богемианс» не выигрывает у «Шемрока»

Пять побед одержали «Обручи» в десяти крайних матчах

За такой же период «Цыгане» обыграли своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу команды «Шемрок Роверс» с коэффициентом 1.54. Действующему чемпиону необходимо догонять конкурентов. На десять очков отстают «зелёно-белые» от «Шелбурна».