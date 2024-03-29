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«Шемрок Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

вчера, 03:54
«Шемрок Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Богемианс», который состоится 29 марта 2024 года

«Шемрок Роверс»

«Обручи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают седьмое место. Действующий чемпион начал текущий сезон, мягко говоря, не самым лучшим образом. Команда не радовала победами своих поклонников до 6-го тура.

15 марта в гостях с минимальным счётом «Роверс» выиграл у «Богемианса».

«Богемианс»

«Цыгане» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на одну строчку выше «Шемрока». Вспомним недавние матчи с участием команды. На своём поле в матче позапрошлого тура «Богемианс» проиграл «Шелбурну».

Дома со счётом 2:1 «чёрно-красные» одержали победу над «кондитерами» из Дерри.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шемрок Роверс» – 1.54
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Богемианс» – 6.20
  • Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 2.48
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

  • С сентября месяца 2022 года «Богемианс» не выигрывает у «Шемрока»
  • Пять побед одержали «Обручи» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Цыгане» обыграли своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу команды «Шемрок Роверс» с коэффициентом 1.54. Действующему чемпиону необходимо догонять конкурентов. На десять очков отстают «зелёно-белые» от «Шелбурна».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:51
Хозяева явные фавориты этого матча и уверенно должны обыгрывать гостей даже с минусовой форой Ф1(-1,5)
Гость
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