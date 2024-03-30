«Дженоа» — «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:24

«Дженоа»

У «Дженоа» был неплохой отрезок сезона, однако в последнее время результаты команды изменились в худшую сторону. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 12 месте с 34 баллами и уступает целых семь пунктов своему ближайшему сопернику. В поединке с аутсайдером Серии А на своем стадионе хозяевам нельзя ошибаться, ведь на кону три важных пункта, которые помогли бы команде чувствовать себя безопаснее, несмотря на то, что зона вылета им не угрожает.

17 марта «Дженоа» удержал ничью с «Ювентусом» (0:0), а девятого числа уступил на своем поле «Монце» (2:3).

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» пытался в середине сезона набирать очки, но в последние месяцы команда выглядит очень слабо и набрала один балл за пять последних туров. Коллектив занимает 18 место с 24 баллами в таблице и отстает от спасительного места всего на один пункт, поэтому еще имеет шансы сохранить свое место в Серии А, если в корне изменит результаты, ведь еще достаточно туров до завершения сезона.

16 марта «Фрозиноне» на своем поле проиграл «Лацио» (2:3), а девятого числа уступил «Сассуоло» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 2.15

Ничья – 3.45

Победит «Фрозиноне» – 3.55

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Дженоа» выиграл лишь три матча из десяти последних

«Фрозиноне» проиграл восемь из десяти последних выездных поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Дженоа», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. «Фрозиноне» находится в слишком плохой форме и играет на выезде, поэтому шансов набрать очки у гостей практически нет.