«Бохум» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024)

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вчера, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Дармштадт 98», который состоится 31 марта 2024 года

«Бохум»

В турнирной таблице Бундеслиги на сегодняшний день «Несгибаемые» занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. Четыре поражения к ряду потерпели «Невыбиваемые» на текущий момент. В матче позапрошлого тура чемпионата с разницей в один мяч «Бохум» дома уступил «Фрайбургу» (1:2).

16 марта «Майнц» на своём поле выиграл у «Бохума» со счётом 2:0.

«Дармштадт 98»

«Лилии» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на последней строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Сине-белых» за последнее время. С октября месяца прошлого года «Дармштадт 98» не выигрывает. В рамках матча позапрошлого тура Бундеслиги в сухую, пропустив пару мячей, «Лилии» потерпели поражение от «Красных быков» из Лейпцига.

На позапрошлых выходных со счётом 2:5 «Сине-белые» дома проиграли мюнхенской «Баварии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 1.62

Ничья – 4.30

Победит «Дармштадт 98» – 5.40

Победит «Бохум» с форой -1.5 гола – 2.51

Тотал голов больше 2.5 – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Семь поражений потерпели «Лилии» в десяти последних матчах

За такой же период «Несгибаемые» проиграли своим оппонентам в пяти футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящей встрече на победу «Бохума» с коэффициентом 1.62. Не настолько хороши «Несгибаемые», насколько слабы «Лилии» на данном этапе.