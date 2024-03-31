«Болонья» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

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сегодня, 20:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Серии A чемпионата Италии «Болонья» – «Салернитана», который состоится 1 апреля 2024 года

«Болонья»

«Борзые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Болонья» за последнее время. В рамках матча 28-го тура «Красно-синие» дома с минимальным счётом уступили миланскому «Интеру».

15 марта со счётом 1:0 «Борзые» в гостях взяли верх над «Синими» из Эмполи.

«Салернитана»

Команда из Салерно в турнирной таблице итальянской Серии A находится на последней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Салернитаны». С разницей в пару мячей «Морские коньки» проиграли на выезде команде «Кальяри» в рамках матча 28-го тура чемпионата Италии (2:4).

16 марта с минимальным счётом «Тёмно-красные» уступили дома «Лечче».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 1.29

Ничья – 5.80

Победит «Салернитана» – 11.00

Победит «Болонья» с форой -1.5 гола – 1.83

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Четыре поражения потерпели «Гранатовые» в пяти крайних матчах

За такой же период «Борзые» уступили своим соперникам в одной встрече

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «Болоньи» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.84. На своём поле с разницей в пару мячей «Борзые» обыграют в будущей встрече «Морских коньков».