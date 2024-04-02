«Динамо» — на Дальнем Востоке, переигровка финала для «Урала». Сегодня – матчи Кубка России

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сегодня, 09:58

Для некоторых важнее вылететь сейчас.

« СКА -Хабаровск» – «Динамо»

- У дальневосточных «армейцев» традиционно есть преимущество из-за отдалённости от остальных команд. «Сочи» тоже пришлось лететь ради матча Кубка России в Хабаровск – и «красно-синие» одержали победу в серии пенальти. И хабаровчане будут биться за этот трофей до последнего – всё равно в Первой лиге складывается посредственный сезон.

- Но чисто географического фактора может оказаться недостаточно – «бело-голубые» отправляются на выезд злыми. Разговоры о чемпионской гонке оказались пустыми, команда не прошла испытание «Ростовом» — в домашних стенах москвичей просто разобрали (1:4). Команда пропустила трижды в первом тайме, во втором южане довели до разгромного. И гол престижа углов не сгладил – это был провал.

- Постоянно повторять один и тот же фокус невозможно. «Динамо» довольно часто вставляло «Зениту» палки в колёса, но в ответном поединке Кубка «сине-бело-голубые» оказались сильнее (2:0).

«Химки» – «Ростов»

- Встречаются две команды, которые оставили без работы Владимира Ивича. Ростовчане своей победой в 20-м туре породили слухи об отставке серба, а химчане следом выбили «быков» из Кубка. В этом разрезе следить за поединком будет особенно интересно.

- «Химки» уладили внутренние дела, от их действий больше нет комического эффекта. Теперь команда полноценно претендует на возвращение в РПЛ . Возможно, даже пожертвуют Кубком – клуб опустился на 2-е место пропустив вперёд «Акрон» а отрыв от 5-й строчки Первой лиги – всего 2 балла.

- «Ростов» не ожидали снова увидеть среди конкурентов за топ-5 после старта весеннего отрезка – у команды был крайне тяжёлый календарь. Но подопечные Валерия Карпина показывают чудеса организованности. Так, ростовчане прошли «Крылья», порядком побили класс «Краснодара» и эталонно разобрали «Динамо». То есть обыграли двух участников чемпионской гонки. Вылет в нижнюю сетку Кубка от ЦСКА не радует, но там слишком жаркая рубка – в Пути регионов спокойнее.

«Урал» – «Локомотив»

- Говорить о выздоровлении «шмелей» рано. Вплоть до паузы на игры сборных команду лихорадило, с ними легко набирали очки «Зенит», «Локомотив», сводили в свою пользу игры «Пари НН» и «Ахмат». Уральцы дотерпели до места в зоне стыков – теперь хвататься за очки надо даже с «Динамо», «Спартаком» и «Крыльями». В Кубке «Урал» прошёл «Родину», да и в Москве отобрал очки у «Спартака». Но нужны наконец крупные уверенные победы, чтобы увидеть перспективы.

- «Красно-зелёным» предстоит сыграть со своим принципиальным соперником в рамках Кубка России. Команды дважды разыгрывали трофей в конце 2010-х. Оба раза москвичи были сильнее. Сейчас тоже хорошие шансы – команда зла из-за последних результатов и пощёчины от «Балтики». Главное – есть резервы взвинтить скорости.

«Ахмат» – «Оренбург»

- Рестарт сезона для оренбуржцев можно назвать удачным. Команда начала с гостевой ничьей против ЦСКА , дома разобралась с «Балтикой», потом в Воронеже устояла перед «Факелом». Всё это крайне тяжёлые соперники. С нынешним «Спартаком» тоже можно было биться за прохождение по Пути РПЛ , но «красно-белые» нашли свою игру – 3:1.

- Ключевой для «Ахмата» была домашняя победа над «Уралом» — так удалось выйти из зоны стыков. И несмотря на поражения в двух следующих турах, грозненцы идут выше в таблице.

- У обеих команд сейчас все мысли о борьбе за выживание в чемпионате – они наравне с «Уралом» набрали по 20 очков. А южноуральцы вообще выставляли на второй поединок со «Спартаком» резервный состав – лучшая иллюстрация для системы приоритетов команды.

«Балтика» – ЦСКА

- Калининградцы – главный андердог верхней сетки Пути РПЛ . Им нашлось место посреди москвичей и клуба из Санкт-Петербурга благодаря сенсационной победе над «Локомотивом». В двухматчевом противостоянии банда Игнашевича зацепилась за ничью дома, в гостях тоже спасла ничью. А в серии пенальти вытащила счастливый билет.

- Текущий кубок для «балтийцев» триумфальный – в группе команда уже разобрала «Крылья» и «Ахмат», разок озадачила «Зенит» (1:0). Если в чемпионате ведётся борьба за выживание, то Кубком «Балтика» просто наслаждается.

- ЦСКА идёт защищать титул. Поединок с «Ростовом» закончили голы Тамерлана Мусаева и Ильи Агапова. Хорошо, забить у «армейцев» может любой. Плохо, что продолжают молчать лидеры. Без голов Чалова «красно-синие» уже не внушают прежней опасности.

«Спартак» – «Зенит»

- Главное противостояние для обеих команд в РПЛ уже прошло – и пути снова пересеклись в Кубке. Для «красно-белых» это шанс выдать топ-матчи. На «Зенит» они собираются и показывают лучшие качества – даже если в остальных играх на качество нет и намёка.

- Для Абаскаля это шанс выиграть время до конца сезона – в чемпионате команда настолько ужасна, что испанца могут уволить, не дожидаясь лета. Сам специалист «поплыл» и даёт пространные комментарии перед матчем, ощущает давление со всех сторон. Возможно, расстаться сейчас всем было бы на пользу. С другой стороны, привести топ-специалиста в разгар сезона не представляется возможным.

- Петербуржцы будут рвать и метать. Команда начала весну с ужасной игры против «Спартака» дома (0:0), а в недавнем поединке ещё и с «Крыльями» потеряла очки – это послужит мотивацией снести «Спартак» на полном ходу.