Только Кубок Италии спасёт Аллегри. «Юве» развалился, но «Лацио» нужно отомстить за поражение

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сегодня, 13:39

Надо подтверждать статус фаворита.

«Юве» отчаянно не хватает поводов для оптимизма

Команда не просто попала в пике – она разваливается на ходу. Начиная с январского поединка против «Эмполи», «старая синьора» одержала лишь одну победу в 9 матчах. До этого туринцы активно боролись с «Интером» за лидерство в Серии А, но сейчас вспоминать об этом смешно. Коллектив уступил 2-ю строчку «Милану» и даже на 3-й держится с трудом – снизу уже стучится отлично собранная Тиаго Моттой «Болонья» (разница – всего 2 очка). Тренер «Юве» Массимилиано Аллегри, тем временем, отмечает:

Давайте не забывать, что наша цель – финишировать в четверке. Я не беспокоюсь [из-за результатов], потому что все дело в восприятии. Если бы мы сначала проиграли два матча, а затем одолели «Аталанту» и сыграли вничью с «Наполи», то отношение к нашим 58 очкам было бы иным. Цель – попасть в ЛЧ . Нет разницы, сделаем мы это в последний момент или нет, главное – добиться своего.

Тренерский вопрос в текущих реалиях становится наиболее актуальным. Сразу надо оговориться – на старте текущего сезона никто не ждал «Юве» в чемпионской гонке, поэтому даже при текущем провале нельзя отменять места в топ-3. Ближайшие месяцы будут для Аллегри решающими. Специалист говорит, что цель – ЛЧ , но также надеется отобрать серебро у «Милана», будет до последнего бороться за Кубок Италии. Учитывая, что «бьянконери» нет в еврокубках, исход турнира сильно повлияет на судьбу тренера. При этом руководство не хочет торопиться с резкими движениями. Преждевременная отставка не рассматривается, поскольку тогда менеджеру придётся выплачивать крупную компенсацию. На тренерский штаб туринцы тратят порядка 20 млн евро в год. А вот попадание в ЛЧ и на клубный ЧМ сделали бы эту компенсацию финансово приемлемой. Так что итальянец, скорее всего, продолжит работать в «Юве» как минимум до финиша сезона.

А вот дальше придётся принимать решение. И на самом деле в расставании с Массимилиано есть резон. Тренер стагнирует, при нём «Юве» показывает серый футбол, грубо заточенный на результат. В то же время на рынке есть качественные конкуренты. Можно побороться за того же Мотту, который вводит «Болонью» в борьбу за топ-3. Или Винченцо Итальяно – строителя еврокубковой «Фиорентины». Помимо них в шорт-листе туринцев есть Раффаэле Палладино, который возглавляет «Монцу». К расставанию могут подтолкнуть и тот факт, что в систему Аллегри не встроились сразу несколько игроков стартовой обоймы. Речь о Мануэле Локателли, Федерико Кьеза, Филип Костич и Фабио Миретти. У каждого при Аллегри сменилось амплуа – и к новым требованиям они привыкают с огромным трудом. Да и пользы от таких решений пока нет.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (3-5-2):

Щесны – Бремер, Данило, Гатти – Костич, Миретти, Локателли, Рабьо, Камбьязо – Кьеза, Влахович.

Тудор дал «Лацио» импульс

В римском коллективе стремительно разгорался пожар. Маурицио Сарри решил покинуть проект после вылета из ЛЧ от «Баварии» и поражения в Серии А от «Удинезе». Судя по инсайдам, был разочарован в проекте и недоволен влиянием менеджмента. Коллектив долго прыгал выше головы, сам факт попадания в главный еврокубок (тем более в плей-офф) – из таких примеров.

Всадник остался без головы, болельщики стали травить Чиро Иммобиле. Дело в словах президента «Лацио» Клаудио Лотито – он отметил, что Сарри в разговоре с ним говорил, что ощущает, будто его предали. В число «предателей» фанаты записали Чиро, который значительно сдал в последние годы. Форвард на этом фоне решил подать в суд и даже задумался над сменой команды.

В такую атмосферу на пост главного тренера пришёл Игор Тудор. В принципе, ему не привыкать к страстям – в «Марселе» ему тоже доводилось сталкиваться с темпераментной публикой. При этом коллектив показывал интенсивный футбол с высокой линией прессинга, постоянным давлением.

Ситуация чуть выправилась – до матча с «Фрозиноне» у «Лацио» была одна победа в 6 играх. У «жёлто-синих» римляне выиграли, а в первом поединке под руководством Тудора набрали 3 очка с «Ювентусом».

«Лацио» намерен бороться за еврокубки в последних турах – шансы-то есть. На зону ЛЧ рассчитывать не стоит – помимо тройки итальянских гигантов есть гораздо более цельная и стабильная «Болонья». Более реалистично бороться с «Ромой» и «Аталантой». В их активе 52 и 50 очков соответственно, «орлы» набрали 46 баллов. И не стоит забывать о преследователях – рвануть на финишной прямой могут и «Наполи» (45 очков) с «Фиорентиной» (43).

Ориентировочный состав «Лацио» (3-4-2-1):

Мандас – Казале, Романьоли, Хила – Марушич, Камада, Катальди, Фелипе Андерсон – Дзаканьи, Педро – Кастельянос.

Полуфинал – шанс ответить на недавнюю пощёчину

За последние 20 встреч очевидное преимущество – на стороне «старой синьоры». 12 раз туринцы одерживали победу. Но и «Лацио» побеждал 6 раз – в борьбе с недавним гегемоном это немало.

В предыдущих трёх играх преимущество вообще на стороне римлян – 2 победы при одном поражении. И одна из них случилась пару дней назад – 0:1. В Турине «Юве» выйдет на поле, помня о недавней обиде.

В гостях «орлы» беззащитны в играх со «старой синьорой» — в последний раз они увозили из Турина 3 очка в далёком 2019 году.

Прогноз Soccer.ru: победа «Ювентуса».