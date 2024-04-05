«Пари НН» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар», который состоится 6 апреля 2024 года
«Пари НН»
«Нижегородцы» на данный момент в турнирной таблице АПЛ занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Нижнего Новгорода». 22 марта в рамках товарищеской встречи «Пари НН» с минимальным счётом выиграл у команды «Знамя труда».
На прошлых выходных «Нижегородцы» проиграли в гостях «Балтике» со счётом 0:2.
«Краснодар»
«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на второй строчке, уступая только одно очко «Зениту». Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Чёрно-зелёных» за последнее время. В 1/16 плей-офф Кубка России «Путь регионов» со счётом 0:2 краснодарские «Быки» уступили команде «Химки».
31 марта со счётом 1:1 ничью раскатали «Чёрно-зелёные» в гостях с «Железнодорожниками».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 4.00
- Ничья – 3.35
- Победит «Краснодар» – 2.03
- Победит «Краснодар» с форой -1.5 гола – 3.70
- Тотал голов больше 2.5 – 2.34
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.58
Статистика
- Три победы одержали «Нижегородцы» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Быки» выиграли своих соперников только в одной игре
- В пяти крайних очных встречах «Чёрно-зелёные» обыграли «Пари НН».
Прогноз
С коэффициентом 2.03 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Краснодара». Возможность возглавить турнирную таблицу АПЛ «Быки» не упустят.