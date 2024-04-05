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«Пари НН» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

сегодня, 18:13
«Пари НН» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар», который состоится 6 апреля 2024 года

«Пари НН»

«Нижегородцы» на данный момент в турнирной таблице АПЛ занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Нижнего Новгорода». 22 марта в рамках товарищеской встречи «Пари НН» с минимальным счётом выиграл у команды «Знамя труда».

На прошлых выходных «Нижегородцы» проиграли в гостях «Балтике» со счётом 0:2.

«Краснодар»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на второй строчке, уступая только одно очко «Зениту». Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Чёрно-зелёных» за последнее время. В 1/16 плей-офф Кубка России «Путь регионов» со счётом 0:2 краснодарские «Быки» уступили команде «Химки».

31 марта со счётом 1:1 ничью раскатали «Чёрно-зелёные» в гостях с «Железнодорожниками».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Пари НН» – 4.00
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Краснодар» – 2.03
  • Победит «Краснодар» с форой -1.5 гола – 3.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.34
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.58

Статистика

  • Три победы одержали «Нижегородцы» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Быки» выиграли своих соперников только в одной игре
  • В пяти крайних очных встречах «Чёрно-зелёные» обыграли «Пари НН».

Прогноз

С коэффициентом 2.03 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Краснодара». Возможность возглавить турнирную таблицу АПЛ «Быки» не упустят.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:25
Несмотря на то, что у Краснодара в последнее время дела идут не очень, "быки" смотрятся фаворитами в выездном поединке против нижегородцев. Слишком уж велика разница в классе между соперниками. Пора бы уже южанам одержать свою первую официальную победу в 2023-м календарном году. А если гости и не выиграют, то вряд ли проиграют. Не похожи футболисты Пари НН на команду, которая способна взять верх над "быками", потерпевшими за 21 тур чемпионата всего три поражения. Трижды соперники уже играли друг против друга в текущем сезоне: дважды в кубке и один раз в РПЛ. Во всех трёх случаях победу праздновал Краснодар: 1-0, 1-0. 3-0. И как видите, больше трёх мячей за эти встречи ни разу не забивалось. Мой прогноз - Х2+ТМ 3,5.
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