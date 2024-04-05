«Пари НН» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

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сегодня, 18:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар», который состоится 6 апреля 2024 года

«Пари НН»

«Нижегородцы» на данный момент в турнирной таблице АПЛ занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Нижнего Новгорода». 22 марта в рамках товарищеской встречи «Пари НН» с минимальным счётом выиграл у команды «Знамя труда».

На прошлых выходных «Нижегородцы» проиграли в гостях «Балтике» со счётом 0:2.

«Краснодар»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на второй строчке, уступая только одно очко «Зениту». Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Чёрно-зелёных» за последнее время. В 1/16 плей-офф Кубка России «Путь регионов» со счётом 0:2 краснодарские «Быки» уступили команде «Химки».

31 марта со счётом 1:1 ничью раскатали «Чёрно-зелёные» в гостях с «Железнодорожниками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 4.00

Ничья – 3.35

Победит «Краснодар» – 2.03

Победит «Краснодар» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 – 1.58

Статистика

Три победы одержали «Нижегородцы» в пяти крайних матчах

За такой же период «Быки» выиграли своих соперников только в одной игре

В пяти крайних очных встречах «Чёрно-зелёные» обыграли «Пари НН».

Прогноз