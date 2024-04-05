«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

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сегодня, 21:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Бавария», который состоится 6 апреля 2024 года

«Хайденхайм»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хайденхайма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Баварцами». С минимальным счётом «Красно-синие» уступили команде «Карлсруэ» в товарищеской встрече.

На прошлых выходных со счётом 3:3 ничью раскатал «Хайденхайм» в гостях со «Швабами» из Штутгарта.

«Бавария»

Мюнхенская команда на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, уступая «Фармацевтам» из Леверкузена тринадцать очков. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Баварии» за последнее время. 16 марта со счётом 5:2 «Красные» выиграли у «Дармштадта».

30 марта в сухую, пропустив два гола, «Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хайденхайм» – 7.80

Ничья – 6.40

Победит «Бавария» – 1.33

Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.82

Тотал голов больше 3.5 – 1.88

Тотал голов меньше 3.5 – 1.93

Статистика

Только одну победу одержали «Красно-синие» в десяти крайних матчах

В пяти матчах из десяти последних «Баварцы» выиграли своих соперников

Две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 5.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Баварии» с коэффициентом 1.33. Теоретические шансы догнать «Львов» из Леверкузена остаются у мюнхенской команды. Терять очки в матче с «Хайденхаймом» нельзя.