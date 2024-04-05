«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Бавария», который состоится 6 апреля 2024 года
«Хайденхайм»
«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хайденхайма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Баварцами». С минимальным счётом «Красно-синие» уступили команде «Карлсруэ» в товарищеской встрече.
На прошлых выходных со счётом 3:3 ничью раскатал «Хайденхайм» в гостях со «Швабами» из Штутгарта.
«Бавария»
Мюнхенская команда на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, уступая «Фармацевтам» из Леверкузена тринадцать очков. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Баварии» за последнее время. 16 марта со счётом 5:2 «Красные» выиграли у «Дармштадта».
30 марта в сухую, пропустив два гола, «Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии» в прошлом туре.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хайденхайм» – 7.80
- Ничья – 6.40
- Победит «Бавария» – 1.33
- Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.82
- Тотал голов больше 3.5 – 1.88
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.93
Статистика
- Только одну победу одержали «Красно-синие» в десяти крайних матчах
- В пяти матчах из десяти последних «Баварцы» выиграли своих соперников
- Две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 5.5 голов за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Баварии» с коэффициентом 1.33. Теоретические шансы догнать «Львов» из Леверкузена остаются у мюнхенской команды. Терять очки в матче с «Хайденхаймом» нельзя.