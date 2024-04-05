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«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

сегодня, 21:47
«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Бавария», который состоится 6 апреля 2024 года

«Хайденхайм»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хайденхайма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Баварцами». С минимальным счётом «Красно-синие» уступили команде «Карлсруэ» в товарищеской встрече.

На прошлых выходных со счётом 3:3 ничью раскатал «Хайденхайм» в гостях со «Швабами» из Штутгарта.

«Бавария»

Мюнхенская команда на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, уступая «Фармацевтам» из Леверкузена тринадцать очков. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Баварии» за последнее время. 16 марта со счётом 5:2 «Красные» выиграли у «Дармштадта».

30 марта в сухую, пропустив два гола, «Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хайденхайм» – 7.80
  • Ничья – 6.40
  • Победит «Бавария» – 1.33
  • Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.82
  • Тотал голов больше 3.5 – 1.88
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.93

Статистика

  • Только одну победу одержали «Красно-синие» в десяти крайних матчах
  • В пяти матчах из десяти последних «Баварцы» выиграли своих соперников
  • Две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 5.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Баварии» с коэффициентом 1.33. Теоретические шансы догнать «Львов» из Леверкузена остаются у мюнхенской команды. Терять очки в матче с «Хайденхаймом» нельзя.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Бавария
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