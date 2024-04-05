«Милан» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

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сегодня, 23:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Лечче», который состоится 6 апреля 2024 года

«Милан»

«Красно-чёрные» в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на второй строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Дьяволов» за последнее время. Шесть матчей подряд «Милан» выигрывает своих соперников. С разницей в пару мячей «Красно-чёрные» в гостях взяли верх над «Мастифами» из Вероны (3:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Дьяволы» выиграли на выезде «Фиолетовых» из Флоренции.

«Лечче»

«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают тринадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Салентийцев». С минимальным счётом в гостях «Жёлто-красные» обыграли «Морских коньков» из Салерно.

1 апреля «нулёвку» раскатали «Волки» на своём поле с римской «Ромой» в прошлом туре Серии A.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.35

Ничья – 5.40

Победит «Лечче» – 8.80

Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 1.97

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.11

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти крайних

«Красно-чёрные» в десяти последних матчах одержали семь побед

За такой же период «Лечче» обыграл своих оппонентов в двух матчах.

Прогноз

На четырнадцать очков отстают «Красно-чёрные» от «Интера». Теоретические шансы догнать «Змей» пока остаются у «Дьяволов». Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.33.