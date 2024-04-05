«Милан» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Лечче», который состоится 6 апреля 2024 года
«Милан»
«Красно-чёрные» в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на второй строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Дьяволов» за последнее время. Шесть матчей подряд «Милан» выигрывает своих соперников. С разницей в пару мячей «Красно-чёрные» в гостях взяли верх над «Мастифами» из Вероны (3:1).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Дьяволы» выиграли на выезде «Фиолетовых» из Флоренции.
«Лечче»
«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают тринадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Салентийцев». С минимальным счётом в гостях «Жёлто-красные» обыграли «Морских коньков» из Салерно.
1 апреля «нулёвку» раскатали «Волки» на своём поле с римской «Ромой» в прошлом туре Серии A.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 1.35
- Ничья – 5.40
- Победит «Лечче» – 8.80
- Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 1.97
- Тотал голов больше 2.5 – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.11
Статистика
- Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти крайних
- «Красно-чёрные» в десяти последних матчах одержали семь побед
- За такой же период «Лечче» обыграл своих оппонентов в двух матчах.
Прогноз
На четырнадцать очков отстают «Красно-чёрные» от «Интера». Теоретические шансы догнать «Змей» пока остаются у «Дьяволов». Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.33.