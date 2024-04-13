«Урал» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Динамо» Москва, который состоится 14 апреля 2024 года
«Урал»
«Шмели» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают предпоследнее место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Урала» за последнее время. С минимальным счётом «Оранжево-чёрные» взяли верх над «Железнодорожниками» в рамках матча 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».
На прошлых выходных «Урал» со счётом 1:2 проиграл дома самарским «Крыльям».
«Динамо» Москва
«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся в тройке самых сильных команд чемпионата. Рассмотрим недавние матчи с участием «Динамо», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Оранжево-чёрными». В 1/8 плей-офф Кубка Росси «Путь регионов» с разницей в один мяч «Динамо» выиграло у команды СКА-Хабаровск (2:1).
7 апреля со счётом 1:2 «Бело-голубые» проиграли «Спартаку».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 3.45
- Ничья – 3.55
- Победит «Динамо» Москва – 2.13
- Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 3.80
- Тотал голов больше 2.5 – 1.93
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.88
Статистика
- В двух матчах из пяти крайних «Урал» проиграл своим оппонентам
- За такой же период «Динамо» уступило своим соперникам в трёх встречах
- В трёх крайних личных матчах «Бело-голубые» обыграли «Шмелей».
Прогноз
С коэффициентом 2.13 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Динамо». При прогнозировании исхода будущей игры доверимся статистике очных встреч команд. Данный исход кажется наиболее вероятным.