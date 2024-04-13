Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Урал» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

сегодня, 18:03
«Урал» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Динамо» Москва, который состоится 14 апреля 2024 года

«Урал»

«Шмели» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают предпоследнее место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Урала» за последнее время. С минимальным счётом «Оранжево-чёрные» взяли верх над «Железнодорожниками» в рамках матча 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».

На прошлых выходных «Урал» со счётом 1:2 проиграл дома самарским «Крыльям».

«Динамо» Москва

«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся в тройке самых сильных команд чемпионата. Рассмотрим недавние матчи с участием «Динамо», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Оранжево-чёрными». В 1/8 плей-офф Кубка Росси «Путь регионов» с разницей в один мяч «Динамо» выиграло у команды СКА-Хабаровск (2:1).

7 апреля со счётом 1:2 «Бело-голубые» проиграли «Спартаку».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» – 3.45
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Динамо» Москва – 2.13
  • Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 3.80
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.93
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

  • В двух матчах из пяти крайних «Урал» проиграл своим оппонентам
  • За такой же период «Динамо» уступило своим соперникам в трёх встречах
  • В трёх крайних личных матчах «Бело-голубые» обыграли «Шмелей».

Прогноз

С коэффициентом 2.13 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Динамо». При прогнозировании исхода будущей игры доверимся статистике очных встреч команд. Данный исход кажется наиболее вероятным.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Динамо
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:44
И все же здесь обмен голами напрашивается как самый очевидный выбор, ибо обе команды пойди знай как играют в тылах, а вот в атаке успехов у них больше. У Урала просто уровень таков, что Ганчаренко не справляется с сбалансированной игрой, тогда как Динамо при Личке всегда старалось играть от атаки, поэтому обрезы в обороне тут дело обычное. В первом круге москвичи победили дома 2-1 в непростом поединке, тогда как вообще обмен голами в противостоянии - явление частое - в 3-х из 4-х матчах данная ставка залетает. Учитывая турнирное положение и игровые стили команд, сейчас эта ставка снова имеет крепкое основание для захода.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:43
Гости - претенденты на медали - победу вряд ли упустят - П2.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 