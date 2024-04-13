«Урал» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

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сегодня, 18:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Динамо» Москва, который состоится 14 апреля 2024 года

«Урал»

«Шмели» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают предпоследнее место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Урала» за последнее время. С минимальным счётом «Оранжево-чёрные» взяли верх над «Железнодорожниками» в рамках матча 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».

На прошлых выходных «Урал» со счётом 1:2 проиграл дома самарским «Крыльям».

«Динамо» Москва

«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся в тройке самых сильных команд чемпионата. Рассмотрим недавние матчи с участием «Динамо», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Оранжево-чёрными». В 1/8 плей-офф Кубка Росси «Путь регионов» с разницей в один мяч «Динамо» выиграло у команды СКА -Хабаровск (2:1).

7 апреля со счётом 1:2 «Бело-голубые» проиграли «Спартаку».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 3.45

Ничья – 3.55

Победит «Динамо» Москва – 2.13

Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «Урал» проиграл своим оппонентам

За такой же период «Динамо» уступило своим соперникам в трёх встречах

В трёх крайних личных матчах «Бело-голубые» обыграли «Шмелей».

Прогноз

С коэффициентом 2.13 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Динамо». При прогнозировании исхода будущей игры доверимся статистике очных встреч команд. Данный исход кажется наиболее вероятным.