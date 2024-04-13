«Факел» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Ростов», который состоится 14 апреля 2024 года
«Факел»
«Огнеопасные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-синими». Нулевую ничью раскатали «Факелоны» дома с «Оренбургом».
На прошлых выходных с разницей в три гола «Армейцы» на своём поле выиграли у «Сине-белых» (4:1).
«Ростов»
«Ростов» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимает девятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Жёлто-синих» за последнее время. После серии пенальти «Ростов» одержал победу над «Химками» в 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».
6 апреля со счётом 2:2 вничью завершился домашний матч с командой из «Сочи».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Факел» – 2.65
- Ничья – 3.25
- Победит «Ростов» – 2.80
- Победит «Факел» с форой -1.5 гола – 5.45
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.62
Статистика
- Только одно поражение потерпели «Факелоны» в пяти крайних матчах
- Также в одной игре за аналогичный период «Ростов» проиграл
- Три очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 3.25 предлагает сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей игре мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды. Фактор своего поля поможет «Огнеопасным» сыграть вничью.