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«Факел» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

сегодня, 18:41
«Факел» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Ростов», который состоится 14 апреля 2024 года

«Факел»

«Огнеопасные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-синими». Нулевую ничью раскатали «Факелоны» дома с «Оренбургом».

На прошлых выходных с разницей в три гола «Армейцы» на своём поле выиграли у «Сине-белых» (4:1).

«Ростов»

«Ростов» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимает девятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Жёлто-синих» за последнее время. После серии пенальти «Ростов» одержал победу над «Химками» в 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».

6 апреля со счётом 2:2 вничью завершился домашний матч с командой из «Сочи».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Факел» – 2.65
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Ростов» – 2.80
  • Победит «Факел» с форой -1.5 гола – 5.45
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.26
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.62

Статистика

  • Только одно поражение потерпели «Факелоны» в пяти крайних матчах
  • Также в одной игре за аналогичный период «Ростов» проиграл
  • Три очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 3.25 предлагает сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей игре мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды. Фактор своего поля поможет «Огнеопасным» сыграть вничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ростов
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:46
Однозначно стоит отметить тот факт, что по весне в плане атаки и результатов Ростов выглядит убедительнее, так что его непоражение в Воронеже смотрится вполне себе очевидным выбором. По составу гости соперника превосходят, да и зимние подписания усилили силу команды, в первом круге Факел был переигран 2-1 в первом туре чемпионата, так что как обыгрывать воронежцев гости знают. Думается, что ничья наподобие 1-1 устроит здесь примерно всех, но к победе должен быть более сильный Ростов, на который с иксом я и ставлю.
Гость
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