«Фиорентина» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Дженоа», который состоится 15 апреля 2024 года
«Фиорентина»
«Лилии» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фиолетовых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Грифонами» из Генуи. В матче 31-го тура Серии A с минимальным счётом «Фиорентина» уступила на выезде «Ювентусу».
11 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА со счётом 0:0 «Лилии» на выезде разошлись миром с «Викторией» Пльзень.
«Дженоа»
«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A занимают двенадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Грифонов» за последнее время. На своём поле в позапрошлом туре чемпионата Италии со счётом 1:1 ничью раскатали «Грифоны» с командой «Фрозиноне».
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Дженоа» выиграла в гостях у «Мастифов» из Вероны.
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Фиорентина» – 1.92
- Ничья – 3.55
- Победит «Дженоа» – 4.20
- Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 3.30
- Тотал голов больше 2.5 – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.75
Статистика
- Три победы одержали «Фиолетовые» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Грифоны» порадовали своих поклонников победами также в трёх встречах
- В трёх крайних очных встречах «Лилии» обыграли «Красно-синих».
Прогноз
С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать на победу «Фиорентины». Скорее всего, фактор своего поля сыграет непоследнюю роль в победе «Фиолетовых».