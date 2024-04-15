«Аланьяспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.04.2024)

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сегодня, 02:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Аланьяспор» – «Галатасарай», который состоится 15 апреля 2024 года

«Аланьяспор»

Девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Турции занимают «Бело-оранжево-зелёные» на данный момент. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Галатасараем». Со счётом 2:2 ничью раскатала «Аланьяспор» со сборной Кюрасао.

2 апреля со счётом 3:0 «Бело-оранжево-зелёные» обыграли в гостях клуб «Газиантеп».

«Галатасарай»

«Львы» находятся на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Красно-жёлтых» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «Галатасарай» выигрывает у своих оппонентов. Со счётом 4:3 на выезде «Львы» взяли верх над командой «Касымпаша».

С минимальным счётом дома «Красно-жёлтые» обыграли «Хатайспор».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Аланьяспор» – 5.40

Ничья – 4.80

Победит «Галатасарай» – 1.52

Победит «Галатасарай» с форой -1.5 гола – 2.23

Тотал голов больше 3.5 – 2.05

Тотал голов меньше 3.5 – 1.77

Статистика

Четыре победы одержала «Аланьяспор» в десяти крайних матчах

За такой же период «Львы» обыграли своих соперников в восьми футбольных поединках

В четырёх крайних очных встречах «Львы» взяли верх над оппонентом из Аланьи.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.52 на победу «Галатасарая». Между «Львами» и «Фенербахче» идёт неуступчивая борьба за первое место. Всего лишь на одно очко отстают «Красно-жёлтые». Победа над «Бело-оранжево-зелёными» не будет лишней.