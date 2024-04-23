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«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

сегодня, 18:05
«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Борнмут», который состоится 24 апреля 2024 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бродяг», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Вишнями». 13 апреля на выезде со счётом 2:2 «Волки» раскатали ничью с «Лесниками» из Ноттингема в матче 33-го тура чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Арсенал» выиграл в гостях у «Волков». «Борнмут»

«Чёрно-красные» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на две строчки ниже «Вулверхэмптона». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Борнмута» за последнее время. В матче позапрошлого тура чемпионата Англии «Вишни» дома разошлись миром с «Красными дьяволами» из Манчестера (2:2).

21 апреля с разницей в пару мячей «Чёрно-красные» проиграли на выезде «Львам» из Бирмингема (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Вулверхэмптон» – 2.75

  • Ничья – 3.60

  • Победит «Борнмут» – 2.50

  • Победит «Борнмут» с форой -1.5 гола – 4.35

  • Тотал голов больше 2.5 – 1.65

  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

  • Из пяти крайних матчей три завершились поражениями «Бродяг»

  • За такой же период «Вишни» проиграли своим оппонентам в двух встречах.

Прогноз

Скорее всего, победителя в будущей встрече мы не увидим. В предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 3.60 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью.

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