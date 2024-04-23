«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Борнмут», который состоится 24 апреля 2024 года
«Вулверхэмптон»
«Волки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бродяг», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Вишнями». 13 апреля на выезде со счётом 2:2 «Волки» раскатали ничью с «Лесниками» из Ноттингема в матче 33-го тура чемпионата.
На прошлых выходных со счётом 2:0 «Арсенал» выиграл в гостях у «Волков». «Борнмут»
«Чёрно-красные» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на две строчки ниже «Вулверхэмптона». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Борнмута» за последнее время. В матче позапрошлого тура чемпионата Англии «Вишни» дома разошлись миром с «Красными дьяволами» из Манчестера (2:2).
21 апреля с разницей в пару мячей «Чёрно-красные» проиграли на выезде «Львам» из Бирмингема (1:3).
Котировки БК Pinnacle
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Победят «Вулверхэмптон» – 2.75
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Ничья – 3.60
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Победит «Борнмут» – 2.50
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Победит «Борнмут» с форой -1.5 гола – 4.35
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Тотал голов больше 2.5 – 1.65
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Тотал голов меньше 2.5 – 2.20
Статистика
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Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
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Из пяти крайних матчей три завершились поражениями «Бродяг»
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За такой же период «Вишни» проиграли своим оппонентам в двух встречах.