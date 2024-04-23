«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

1713884734

сегодня, 18:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Борнмут», который состоится 24 апреля 2024 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бродяг», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Вишнями». 13 апреля на выезде со счётом 2:2 «Волки» раскатали ничью с «Лесниками» из Ноттингема в матче 33-го тура чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Арсенал» выиграл в гостях у «Волков». «Борнмут»

«Чёрно-красные» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на две строчки ниже «Вулверхэмптона». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Борнмута» за последнее время. В матче позапрошлого тура чемпионата Англии «Вишни» дома разошлись миром с «Красными дьяволами» из Манчестера (2:2).

21 апреля с разницей в пару мячей «Чёрно-красные» проиграли на выезде «Львам» из Бирмингема (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победят «Вулверхэмптон» – 2.75

Ничья – 3.60

Победит «Борнмут» – 2.50

Победит «Борнмут» с форой -1.5 гола – 4.35

Тотал голов больше 2.5 – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Из пяти крайних матчей три завершились поражениями «Бродяг»

За такой же период «Вишни» проиграли своим оппонентам в двух встречах.

Прогноз

Скорее всего, победителя в будущей встрече мы не увидим. В предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 3.60 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью.