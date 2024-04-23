«Бавария» ведёт переговоры с Рангником

«Бавария» контактирует с главным тренером сборной Австрии Ральфом Рангником на предмет возможного сотрудничества.
Ранее мюнхенцам отказом ответил наставник национальной команды Германии Юлиан Нагельсманн, продливший свое нынешнее соглашение с Немецким футбольным союзом.
В «Баварии» оптимистично настроены на предполагаемые результаты переговоров с Рангником. Вероятно, клубу придется заплатить за его назначение, ведь контракт рулевого с Австрийским футбольным союзом рассчитан до 2026 года.
но буду рад ошибиться )
но буду рад ошибиться )
Полностью согласен, а от себя добавлю. Запомнился Рангник своей работой в Ляйпциге и особенно- в играх против Зенита в ЛЧ!!! В тот момент, я был просто поражен, насколько, немцы умно играли, в комбинационный, мыслящий футбол, не похожий на прагматичный избитый немецкий стиль!!! До сих пор, перед глазами его футбол... Что касается руководства клуба, то я думаю проблем быть не должно, что наглядно и убедительно показала работа Тухеля, которому, по мнению самого Томаса руководители могли серьезно мешать. Но, они не просто не мешали, но и помогали как могли. Думаю, если Рангник перейдет в Баварию- это будет серьезный шаг! Ну и, что немало важно- Рангник свой, что всегда приветствовалось в Баварии.
Полностью согласен, а от себя добавлю. Запомнился Рангник своей работой в Ляйпциге и особенно- в играх против Зенита в ЛЧ!!! В тот момент, я был просто поражен, насколько, немцы умно играли, в комбинационный, мыслящий футбол, не похожий на прагматичный избитый немецкий стиль!!! До сих пор, перед глазами его футбол... Что касается руководства клуба, то я думаю проблем быть не должно, что наглядно и убедительно показала работа Тухеля, которому, по мнению самого Томаса руководители могли серьезно мешать. Но, они не просто не мешали, но и помогали как могли. Думаю, если Рангник перейдет в Баварию- это будет серьезный шаг! Ну и, что немало важно- Рангник свой, что всегда приветствовалось в Баварии.