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«Бавария» ведёт переговоры с Рангником

вчера, 14:38

«Бавария» контактирует с главным тренером сборной Австрии Ральфом Рангником на предмет возможного сотрудничества.

Ранее мюнхенцам отказом ответил наставник национальной команды Германии Юлиан Нагельсманн, продливший свое нынешнее соглашение с Немецким футбольным союзом.

В «Баварии» оптимистично настроены на предполагаемые результаты переговоров с Рангником. Вероятно, клубу придется заплатить за его назначение, ведь контракт рулевого с Австрийским футбольным союзом рассчитан до 2026 года.

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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 22:33
Какой нахер рангник? Какой нахер Де дзерби и прочие? Верните Флика и дайте ему что он хочет, обеспечьте трансферами, продайте лентяев. Ханси на данный момент лучший вариант.
112910415
112910415
вчера в 17:40
не могу поверить, что у него получится в сложных условиях Баварии !
но буду рад ошибиться )
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 17:23
Да уж, Бавария не может найти тренера...
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:11, ред.
Но еще не факт, что назначат. В списке возможных кандидатур много имён...
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:23
Баварцам нужен авторитетный тренер , а Рангнига нету опыта в больших клубах, Бундеслигу может он выиграет , а вот еврокубки это не его.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:02
Павел, Приветствую!!!
Полностью согласен, а от себя добавлю. Запомнился Рангник своей работой в Ляйпциге и особенно- в играх против Зенита в ЛЧ!!! В тот момент, я был просто поражен, насколько, немцы умно играли, в комбинационный, мыслящий футбол, не похожий на прагматичный избитый немецкий стиль!!! До сих пор, перед глазами его футбол... Что касается руководства клуба, то я думаю проблем быть не должно, что наглядно и убедительно показала работа Тухеля, которому, по мнению самого Томаса руководители могли серьезно мешать. Но, они не просто не мешали, но и помогали как могли. Думаю, если Рангник перейдет в Баварию- это будет серьезный шаг! Ну и, что немало важно- Рангник свой, что всегда приветствовалось в Баварии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:56
Бавария в поиске,оказывается не так легко подобрать тренера.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:49
Рангник - лучший вариант, как по мне, но (!!!) только если ему доверят менеджмент игроков. А то, если он придёт, а условный Леройчик станет свои условия ставить, никакой каши не сваришь.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:17
разговоры разговорами, а нужен результат
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 15:13
Кажется, в шорт-листе «Баварии» нет хороших вариантов.
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