«Бавария» ведёт переговоры с Рангником

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вчера, 14:38

«Бавария» контактирует с главным тренером сборной Австрии на предмет возможного сотрудничества.

Ранее мюнхенцам отказом ответил наставник национальной команды Германии , продливший свое нынешнее соглашение с Немецким футбольным союзом.

В «Баварии» оптимистично настроены на предполагаемые результаты переговоров с Рангником. Вероятно, клубу придется заплатить за его назначение, ведь контракт рулевого с Австрийским футбольным союзом рассчитан до 2026 года.