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Тен Хаг, скорее всего, будет уволен летом

вчера, 18:05
Ковентри СитиЛоготип футбольный клуб Ковентри Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен летом, даже если «красные дьяволы» победят «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

В клубе недовольны работой специалиста, особенно после матча «Ковентри» — МЮ («Юнайтед» вел по ходу полуфинальной встречи Кубка 3:0, но позволил сравнять счет и вырвал победу по пенальти). Единственное, что может спасти голландца — попадание в Лигу чемпионов.

Главным кандидатом на замену тен Хага в Манчестере является Грэм Поттер, тренировавший «Челси».

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Все комментарии
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
..."за скорее всего...!" - пол царсва ...! Сплёвываю, одергиваю,глаза
жмурю, на кофе гадаю, верю в лучшее,аминь!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:45
Вместе с почётным доктором Манчестерского университета, маэстро вертушек и другими сверхталантами. А то МЮ всех самых переоцененных игроков мира собрал, так никогда не выиграешь ничего.
galem72
galem72
вчера в 20:03
"...единственное, что может его спасти — попадание в Лигу чемпионов..."

Это в какой-то параллельной Вселенной. Как можно за 6 туров до конца сезона нагнать 16 баллов и потеснить каким-то чудом бирмингемцев?! Да и нечего там делать МЮ с его игрой и отсутствием мотивации. Даже если поменять ЭтХ на годного коача, который только начнёт строить свой стиль, весь игровой балласт за летнее ТО не выгнать. Помимо игровых проблем, в клубе дофига спортивно-технических огрехов, таких как подбор персонала, трансферы и неоправданные килотонновые зарплаты игроков. Всё это в купе нельзя решить за одно межсезонье. Так что Юнайтед как минимум ещё 2 сезона нужно двигаться вперёд в правильном ключе, невзирая на европейские турниры.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:21
С тегом Челси?
112910415
112910415
вчера в 18:07
чему быть, того не миновать !
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