Тен Хаг, скорее всего, будет уволен летом

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вчера, 18:05

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» будет уволен летом, даже если «красные дьяволы» победят «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

В клубе недовольны работой специалиста, особенно после матча «Ковентри» — МЮ («Юнайтед» вел по ходу полуфинальной встречи Кубка 3:0, но позволил сравнять счет и вырвал победу по пенальти). Единственное, что может спасти голландца — попадание в Лигу чемпионов.

Главным кандидатом на замену тен Хага в Манчестере является , тренировавший «Челси».