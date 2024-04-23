Тен Хаг, скорее всего, будет уволен летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен летом, даже если «красные дьяволы» победят «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
В клубе недовольны работой специалиста, особенно после матча «Ковентри» — МЮ («Юнайтед» вел по ходу полуфинальной встречи Кубка 3:0, но позволил сравнять счет и вырвал победу по пенальти). Единственное, что может спасти голландца — попадание в Лигу чемпионов.
Главным кандидатом на замену тен Хага в Манчестере является Грэм Поттер, тренировавший «Челси».
Это в какой-то параллельной Вселенной. Как можно за 6 туров до конца сезона нагнать 16 баллов и потеснить каким-то чудом бирмингемцев?! Да и нечего там делать МЮ с его игрой и отсутствием мотивации. Даже если поменять ЭтХ на годного коача, который только начнёт строить свой стиль, весь игровой балласт за летнее ТО не выгнать. Помимо игровых проблем, в клубе дофига спортивно-технических огрехов, таких как подбор персонала, трансферы и неоправданные килотонновые зарплаты игроков. Всё это в купе нельзя решить за одно межсезонье. Так что Юнайтед как минимум ещё 2 сезона нужно двигаться вперёд в правильном ключе, невзирая на европейские турниры.
Это в какой-то параллельной Вселенной. Как можно за 6 туров до конца сезона нагнать 16 баллов и потеснить каким-то чудом бирмингемцев?! Да и нечего там делать МЮ с его игрой и отсутствием мотивации. Даже если поменять ЭтХ на годного коача, который только начнёт строить свой стиль, весь игровой балласт за летнее ТО не выгнать. Помимо игровых проблем, в клубе дофига спортивно-технических огрехов, таких как подбор персонала, трансферы и неоправданные килотонновые зарплаты игроков. Всё это в купе нельзя решить за одно межсезонье. Так что Юнайтед как минимум ещё 2 сезона нужно двигаться вперёд в правильном ключе, невзирая на европейские турниры.