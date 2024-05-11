«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

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вчера, 15:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Зенит» – ЦСКА , который состоится 11 мая 2024 года

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают первое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Зенитчиков», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Армейцами». В первой финальной игре Кубка России со счётом 1:1 «Зенит» раскатал ничью с ЦСКА .

6 мая на выезде вничью сыграли «Сине-бело-голубые» с воронежским «Факелом» (1:1).

ЦСКА

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ находятся на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Коней». В рамках матча 26-го тура «Армейцы» на выезде потерпели поражение с разницей в пару мячей от «Балтийцев» (1:3).

В прошлом туре чемпионата России со счётом 2:2 миром разошлись «Красно-синие» на своём поле с «Рубином».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.65

Ничья – 3.95

Победит ЦСКА – 5.80

– 5.80 Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 2.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В десяти последних футбольных поединках «Зенит» одержал четыре победы

В трёх матчах за такой же период «Армейцы» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.79 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Обычно встречи данных команд не отличаются высокой результативностью. Больше двух голов на двоих «Армейцы» с «Зенитчиками», скорее всего, не забьют.