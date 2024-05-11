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«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

вчера, 15:33
«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Зенит» – ЦСКА, который состоится 11 мая 2024 года

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают первое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Зенитчиков», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Армейцами». В первой финальной игре Кубка России со счётом 1:1 «Зенит» раскатал ничью с ЦСКА.

6 мая на выезде вничью сыграли «Сине-бело-голубые» с воронежским «Факелом» (1:1).

ЦСКА

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ находятся на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Коней». В рамках матча 26-го тура «Армейцы» на выезде потерпели поражение с разницей в пару мячей от «Балтийцев» (1:3).

В прошлом туре чемпионата России со счётом 2:2 миром разошлись «Красно-синие» на своём поле с «Рубином».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зенит» – 1.65
  • Ничья – 3.95
  • Победит ЦСКА – 5.80
  • Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 2.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.01
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • В десяти последних футбольных поединках «Зенит» одержал четыре победы
  • В трёх матчах за такой же период «Армейцы» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.79 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Обычно встречи данных команд не отличаются высокой результативностью. Больше двух голов на двоих «Армейцы» с «Зенитчиками», скорее всего, не забьют.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Зенит
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:56
Матч очень важен для хозяев поля - будут играть строго и внимательно - ТМ (2,5).
Вещий
Вещий
вчера в 16:51
Понятное дело, что питерцы фавориты и победа в этом поединке нужна Зениту как воздух. И скорее всего подопечные Сергея Семака с задачей справятся, обыграв принципиального соперника из Москвы при поддержке родных трибун. И против ставки П1 вообще ничего не имею, она логичная и должна залетать. Но останавливаю свой выбор не на ней только потому, что текст бы получился унылым и пустым. Ведь у нас в пользу победы Зенита всего два аргумента - питерцы банально сильнее армейцев и фактор домашнего поля. Больше писать было бы по сути нечего. А вот относительно ставки "Обе забьют", как по мне, получилось неплохо порассуждать. В пяти крайних турах РПЛ обе команды всего по разу сыграли на ноль, что говорит об уязвимости их оборонительных линий. Не так давно соперники разошлись миром в рамках кубка страны (1-1), с таким же счётом закончился матч ЦСКА и Зенита в первом круге чемпионата. Думаю, что и сейчас как минимум раз армейцы хозяевам забьют, но в итоге скорее всего проиграют 1-2 или 1-3. Мой прогноз - ОЗ.
Гость
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