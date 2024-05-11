Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Милан» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.24)

вчера, 18:06
«Милан» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.24)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Кальяри», который состоится 11 мая 2024 года

«Милан»

«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Дьяволов» за последнее время. В рамках матча 34-го тура Серии A нулевую ничью раскатали «Красно-чёрные» в Турине с местными «Зебрами».

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграли «Дьяволы» на своём поле с «Грифонами» из Генуи.

«Кальяри»

«Островитяне» в турнирной таблице Серии A занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Кальяри», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече. «Дженоа» выиграла у «Кальяри» в позапрошлом туре чемпионата со счётом 3:0.

5 мая миром разошлись «Сардинцы» с «Волками» из Лечче (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Милан» – 1.55
  • Ничья – 4.60
  • Победит «Кальяри» – 5.60
  • Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 2.32
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.55
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

  • Два поражения потерпели «Красно-чёрные» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Кальяри» уступил в одной встрече
  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.55 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Милана». Задачей «Красно-чёрных» в трёх оставшихся турах текущего сезона является удержание за собой второго места. С этой задачей «Дьяволы» справятся.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Милан
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:47
Милану уже ничего не надо от этого сезона, максимум серебряные медальки, которые команда хотела бы завоевать. Но это не сравнится с мотивацией Кальяри, который мчится подальше от зоны вылета, набрав классную форму. От результативности футболистов гостей пострадал не один топ-клуб, в том числе и Милан, ведь их предыдущие матчи заканчивались победами фаворита 3:1 и 4:1. Хозяева уже показали свои оборонительные возможности, позволяя забивать многим командам, и Кальяри не должен стать исключением. Мой прогноз можно отобразить в виде математического примера: мотивация + результативность + неполадки в обороне соперника = гол гостей за неплохой кф.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 