«Милан» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.24)

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вчера, 18:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Кальяри», который состоится 11 мая 2024 года

«Милан»

«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Дьяволов» за последнее время. В рамках матча 34-го тура Серии A нулевую ничью раскатали «Красно-чёрные» в Турине с местными «Зебрами».

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграли «Дьяволы» на своём поле с «Грифонами» из Генуи.

«Кальяри»

«Островитяне» в турнирной таблице Серии A занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Кальяри», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече. «Дженоа» выиграла у «Кальяри» в позапрошлом туре чемпионата со счётом 3:0.

5 мая миром разошлись «Сардинцы» с «Волками» из Лечче (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.55

Ничья – 4.60

Победит «Кальяри» – 5.60

Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 2.32

Тотал голов больше 2.5 – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

Два поражения потерпели «Красно-чёрные» в пяти последних матчах

За такой же период «Кальяри» уступил в одной встрече

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.55 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Милана». Задачей «Красно-чёрных» в трёх оставшихся турах текущего сезона является удержание за собой второго места. С этой задачей «Дьяволы» справятся.