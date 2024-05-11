«Милан» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.24)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Кальяри», который состоится 11 мая 2024 года
«Милан»
«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Дьяволов» за последнее время. В рамках матча 34-го тура Серии A нулевую ничью раскатали «Красно-чёрные» в Турине с местными «Зебрами».
На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграли «Дьяволы» на своём поле с «Грифонами» из Генуи.
«Кальяри»
«Островитяне» в турнирной таблице Серии A занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Кальяри», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече. «Дженоа» выиграла у «Кальяри» в позапрошлом туре чемпионата со счётом 3:0.
5 мая миром разошлись «Сардинцы» с «Волками» из Лечче (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 1.55
- Ничья – 4.60
- Победит «Кальяри» – 5.60
- Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 2.32
- Тотал голов больше 2.5 – 1.55
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.35
Статистика
- Два поражения потерпели «Красно-чёрные» в пяти последних матчах
- За такой же период «Кальяри» уступил в одной встрече
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.55 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Милана». Задачей «Красно-чёрных» в трёх оставшихся турах текущего сезона является удержание за собой второго места. С этой задачей «Дьяволы» справятся.