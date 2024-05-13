«Лечче» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

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вчера, 02:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Лечче» – «Удинезе», который состоится 13 мая 2024 года

«Лечче»

«Салентийцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лечче», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Удинезе». Со счётом 1:1 вничью сыграли «Волки» на своём поле с «Монцей».

На прошлых выходных с таким же счётом «Лечче» разошёлся миром с «Кальяри».

«Удинезе»

«Маленькие зебры» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Удинезе» за последнее время. Два месяца «Чёрно-белые» не радуют победами своих поклонников. В позапрошлом туре чемпионата «Маленькие зебры» сыграли вничью в Болонье с местными «Борзыми» (1:1).

6 мая миром разошлись «Чёрно-белые» дома с «Лазурно-белыми» из Неаполя (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 3.15

Ничья – 3.15

Победит «Удинезе» – 2.47

Победит «Удинезе» с форой -1.5 гола – 4.50

Тотал голов больше 2.5 – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 – 1.60

Статистика

Только в одной игре из пяти крайних «Волки» проиграли

За аналогичный период «Удинезе» потерпел три поражения

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

«Маленькие зебры» находятся в зоне вылета и рискуют провести следующий сезон в Серии B. Три очка гости не наберут в будущей встрече, а за ничью побороться смогут. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 2.47.