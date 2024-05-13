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«Лечче» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

вчера, 02:13
«Лечче» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Лечче» – «Удинезе», который состоится 13 мая 2024 года

«Лечче»

«Салентийцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лечче», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Удинезе». Со счётом 1:1 вничью сыграли «Волки» на своём поле с «Монцей».

На прошлых выходных с таким же счётом «Лечче» разошёлся миром с «Кальяри».

«Удинезе»

«Маленькие зебры» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Удинезе» за последнее время. Два месяца «Чёрно-белые» не радуют победами своих поклонников. В позапрошлом туре чемпионата «Маленькие зебры» сыграли вничью в Болонье с местными «Борзыми» (1:1).

6 мая миром разошлись «Чёрно-белые» дома с «Лазурно-белыми» из Неаполя (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лечче» – 3.15
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Удинезе» – 2.47
  • Победит «Удинезе» с форой -1.5 гола – 4.50
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.25
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.60

Статистика

  • Только в одной игре из пяти крайних «Волки» проиграли
  • За аналогичный период «Удинезе» потерпел три поражения
  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

«Маленькие зебры» находятся в зоне вылета и рискуют провести следующий сезон в Серии B. Три очка гости не наберут в будущей встрече, а за ничью побороться смогут. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 2.47.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Удинезе
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:42
На множество голов в ворота Владимиро Фальконе я бы не рассчитывал. В среднем “Удинезе” в этом сезоне забивает на чужом поле менее гола за матч - 0.76, что является одним из худших показателей в Серии А; меньше забивают только “Кальяри”, “Салернитана” и “Верона”. Только в двух из 17 выездных матчей текущего розыгрыша фриульцы поразили ворота противника более 1 раза. “Лечче” под руководством Луки Готти прекрасно играет в обороне, особенно на домашнем стадионе. Ни разу при этом наставнике салентийцы не пропустили более одного гола на арене “Виа дель Маре”, а в 67% случаев не пропустили вовсе. Точно стоит попробовать индивидуальный тотал “Удинезе” меньше (1)
Вещий
Вещий
вчера в 06:33
Гостям победа нужна как воздух. Благо соперник у Удинезе в этом туре не из числа топовых, ему можно забивать и на чужой территории. При этом вряд ли и хозяева останутся без забитых мячей в этом поединке. "Маленьким зебрам" придётся атаковать большими силами и раскрываться, чем спокойно способны воспользоваться хотя бы разок "волки". Считаю, что в этом матче можно поймать обмен точными ударами за шикарнейший коэффициент около двойки. Мой прогноз - Обе забьют.
Гость
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