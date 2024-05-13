«Лечче» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Лечче» – «Удинезе», который состоится 13 мая 2024 года
«Лечче»
«Салентийцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лечче», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Удинезе». Со счётом 1:1 вничью сыграли «Волки» на своём поле с «Монцей».
На прошлых выходных с таким же счётом «Лечче» разошёлся миром с «Кальяри».
«Удинезе»
«Маленькие зебры» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Удинезе» за последнее время. Два месяца «Чёрно-белые» не радуют победами своих поклонников. В позапрошлом туре чемпионата «Маленькие зебры» сыграли вничью в Болонье с местными «Борзыми» (1:1).
6 мая миром разошлись «Чёрно-белые» дома с «Лазурно-белыми» из Неаполя (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лечче» – 3.15
- Ничья – 3.15
- Победит «Удинезе» – 2.47
- Победит «Удинезе» с форой -1.5 гола – 4.50
- Тотал голов больше 2.5 – 2.25
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.60
Статистика
- Только в одной игре из пяти крайних «Волки» проиграли
- За аналогичный период «Удинезе» потерпел три поражения
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
«Маленькие зебры» находятся в зоне вылета и рискуют провести следующий сезон в Серии B. Три очка гости не наберут в будущей встрече, а за ничью побороться смогут. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 2.47.