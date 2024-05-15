«Лидс» – «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/2 плей-офф (повышение) Чемпионшипа Англии «Лидс» – «Норвич», который состоится 16 мая 2024 года
«Лидс»
«Павлины» в турнирной таблице Чемпионшипа Англии заняли третье место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лидса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-зелёными». С разницей в один мяч «Саутгемптон» выиграл на выезде у «Лидса» в рамках матча 46-го тура чемпионата (2:1).
12 мая со счётом 0:0 вничью сыграл «Лидс» с «Норвичем» в первой полуфинальной игре плей-офф за право попасть в Премьер-лигу.
«Норвич»
В турнирной таблице Чемпион Лиги «Канарейки» заняли шестую строчку. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Норвича» за последнее время. В рамках матча позапрошлого тура Чемпионшипа «Жёлто-зелёные» дома разошлись миром с «Лебедями» из Суонси (2:2).
4-го числа текущего месяца «Канарейки» с минимальным счётом уступили «Бирмингему».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» – 1.61
- Ничья – 4.00
- Победит «Норвич» – 5.20
- Победит «Лидс» с форой -1.5 гола – 2.59
- Тотал голов больше 2.5 – 1.87
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.90
Статистика
- Три поражения потерпели «Павлины» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Канарейки» уступили в одной встрече
- С 2019 года «Норвич» не выигрывает у «Лидса».
Прогноз
С коэффициентом 1.61 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Лидса». На своём поле «Павлины» справятся с «Канарейками».