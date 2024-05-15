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«Лидс» – «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

вчера, 18:29
«Лидс» – «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/2 плей-офф (повышение) Чемпионшипа Англии «Лидс» – «Норвич», который состоится 16 мая 2024 года

«Лидс»

«Павлины» в турнирной таблице Чемпионшипа Англии заняли третье место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лидса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-зелёными». С разницей в один мяч «Саутгемптон» выиграл на выезде у «Лидса» в рамках матча 46-го тура чемпионата (2:1).

12 мая со счётом 0:0 вничью сыграл «Лидс» с «Норвичем» в первой полуфинальной игре плей-офф за право попасть в Премьер-лигу.

«Норвич»

В турнирной таблице Чемпион Лиги «Канарейки» заняли шестую строчку. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Норвича» за последнее время. В рамках матча позапрошлого тура Чемпионшипа «Жёлто-зелёные» дома разошлись миром с «Лебедями» из Суонси (2:2).

4-го числа текущего месяца «Канарейки» с минимальным счётом уступили «Бирмингему».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лидс» – 1.61
  • Ничья – 4.00
  • Победит «Норвич» – 5.20
  • Победит «Лидс» с форой -1.5 гола – 2.59
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.87
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

  • Три поражения потерпели «Павлины» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Канарейки» уступили в одной встрече
  • С 2019 года «Норвич» не выигрывает у «Лидса».

Прогноз

С коэффициентом 1.61 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Лидса». На своём поле «Павлины» справятся с «Канарейками».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Лидс
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 19:09
Безусловно, когда речь идёт о плей-офф, главную роль играет не какая-то прошлая статистика. Всё решает два, а в нашем случае уже один конкретный матч. Но букмекеры считают в нём "павлинов" фаворитами, и у меня нет никаких оснований с ними спорить. Норвичу нужно было выигрывать дома, а та встреча получилась равной. Выстоять на "Элланд Роуд" и довести дело хотя бы до серии пенальти подопечным Давида Вагнера будет очень сложно. На протяжении всего сезона соперник выглядел лучше "канареек" в чемпионате. Плюс для Лидса домашние матчи - главный козырь, а для Норвича выездные - самое слабое место. Статистика личных встреч тоже на стороне коллектива Даниэля Фарке. До первого поединка плей-офф Лидс обыгрывал данного оппонента в четырёх личных встречах кряду, в том числе и в двух последних домашних (2-1 и 1-0). Мой прогноз - П1.
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