«Лидс» – «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

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вчера, 18:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/2 плей-офф (повышение) Чемпионшипа Англии «Лидс» – «Норвич», который состоится 16 мая 2024 года

«Лидс»

«Павлины» в турнирной таблице Чемпионшипа Англии заняли третье место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лидса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-зелёными». С разницей в один мяч «Саутгемптон» выиграл на выезде у «Лидса» в рамках матча 46-го тура чемпионата (2:1).

12 мая со счётом 0:0 вничью сыграл «Лидс» с «Норвичем» в первой полуфинальной игре плей-офф за право попасть в Премьер-лигу.

«Норвич»

В турнирной таблице Чемпион Лиги «Канарейки» заняли шестую строчку. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Норвича» за последнее время. В рамках матча позапрошлого тура Чемпионшипа «Жёлто-зелёные» дома разошлись миром с «Лебедями» из Суонси (2:2).

4-го числа текущего месяца «Канарейки» с минимальным счётом уступили «Бирмингему».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 1.61

Ничья – 4.00

Победит «Норвич» – 5.20

Победит «Лидс» с форой -1.5 гола – 2.59

Тотал голов больше 2.5 – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Три поражения потерпели «Павлины» в пяти крайних матчах

За такой же период «Канарейки» уступили в одной встрече

С 2019 года «Норвич» не выигрывает у «Лидса».

Прогноз

С коэффициентом 1.61 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Лидса». На своём поле «Павлины» справятся с «Канарейками».