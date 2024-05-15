«Будё-Глимт» – «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» – «Тромсё», который состоится 16 мая 2024 года
«Будё-Глимт»
Первую строчку турнирной таблицы чемпионата Норвегии занимают на данный момент «Жёлтые». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Глимта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Тромсё». С минимальным счётом «Будё-Глимт» выиграл дома у «Стрёмсгодсета» в позапрошлом туре чемпионата.
На прошлых выходных «Жёлтые» на выезде со счётом 4:2 взяли верх над «Кристиансунном».
«Тромсё»
«Парни» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии находятся на последней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. С разницей в один мяч «Тромсё» на выезде проиграл «Викингам» в матче 6-го тура чемпионата Норвегии (1:2).
12 мая со счётом 4:0 «Парни» одержали победу над «Оддом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Будё-Глимт» – 1.27
- Ничья – 6.00
- Победит «Тромсё» – 10.00
- Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола – 1.73
- Тотал голов больше 3.5 – 2.12
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.68
Статистика
- Четыре победы одержали «Жёлтые» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Парни» выиграли в одной встрече
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру.
Прогноз
Крайний раз команды встречались на футбольном поле в июле месяце прошлого года. Тогда со счётом 2:0 «Парни» на выезде выиграли у «Жёлтых». В будущей встрече у «Глимта» будет возможность взять реванш. С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Будё-Глимта» с форой -1.5 гола за игру.