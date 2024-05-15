«Будё-Глимт» – «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

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вчера, 20:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» – «Тромсё», который состоится 16 мая 2024 года

«Будё-Глимт»

Первую строчку турнирной таблицы чемпионата Норвегии занимают на данный момент «Жёлтые». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Глимта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Тромсё». С минимальным счётом «Будё-Глимт» выиграл дома у «Стрёмсгодсета» в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных «Жёлтые» на выезде со счётом 4:2 взяли верх над «Кристиансунном».

«Тромсё»

«Парни» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии находятся на последней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. С разницей в один мяч «Тромсё» на выезде проиграл «Викингам» в матче 6-го тура чемпионата Норвегии (1:2).

12 мая со счётом 4:0 «Парни» одержали победу над «Оддом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.27

Ничья – 6.00

Победит «Тромсё» – 10.00

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола – 1.73

Тотал голов больше 3.5 – 2.12

Тотал голов меньше 3.5 – 1.68

Статистика

Четыре победы одержали «Жёлтые» в пяти крайних матчах

За такой же период «Парни» выиграли в одной встрече

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру.

Прогноз

Крайний раз команды встречались на футбольном поле в июле месяце прошлого года. Тогда со счётом 2:0 «Парни» на выезде выиграли у «Жёлтых». В будущей встрече у «Глимта» будет возможность взять реванш. С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Будё-Глимта» с форой -1.5 гола за игру.