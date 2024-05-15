«Одд» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Одд» – «Мольде», который состоится 16 мая 2024 года
«Одд»
«Чёрно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают десятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Одда» за последнее время. Три поражения потерпели «Чёрно-белые» в трёх крайних матчах. В сухую, пропустив пару мячей, «Одд» проиграл дома «Фредрикстаду» в рамках матча 6-го тура Элитсерии.
12 мая со счётом 4:0 «Тромсё» взял верх над командой «Одд».
«Мольде»
На четвёртой строчке турнирной таблицы Элитсерии находятся на сегодняшний день «Сине-белые». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Оддом». В 1/8 Кубка Норвегии с разницей в пару мячей «Мольде» взял верх над «Сарпсборгом 08» (4:2).
На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «Сине-белые» дома с «Русенборгом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Одд» – 5.20
- Ничья – 4.40
- Победит «Мольде» – 1.60
- Победит «Мольде» с форой -1.5 гола – 2.43
- Тотал голов больше 2.5 – 1.56
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.32
Статистика
- Три поражения потерпели «Чёрно-белые» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Мольде» уступил в одной встрече
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В прошлом месяце со счётом 2:1 «Одд» на выезде взял верх над «Мольде». Вопреки мнению букмекеров, считаем, что на своём поле в будущей игре «Чёрно-белые» должны справиться с оппонентом. С коэффициентом 5.20 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Одд».