«Одд» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

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вчера, 22:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Одд» – «Мольде», который состоится 16 мая 2024 года

«Одд»

«Чёрно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают десятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Одда» за последнее время. Три поражения потерпели «Чёрно-белые» в трёх крайних матчах. В сухую, пропустив пару мячей, «Одд» проиграл дома «Фредрикстаду» в рамках матча 6-го тура Элитсерии.

12 мая со счётом 4:0 «Тромсё» взял верх над командой «Одд».

«Мольде»

На четвёртой строчке турнирной таблицы Элитсерии находятся на сегодняшний день «Сине-белые». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Оддом». В 1/8 Кубка Норвегии с разницей в пару мячей «Мольде» взял верх над «Сарпсборгом 08» (4:2).

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «Сине-белые» дома с «Русенборгом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Одд» – 5.20

Ничья – 4.40

Победит «Мольде» – 1.60

Победит «Мольде» с форой -1.5 гола – 2.43

Тотал голов больше 2.5 – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 – 2.32

Статистика

Три поражения потерпели «Чёрно-белые» в пяти крайних матчах

За такой же период «Мольде» уступил в одной встрече

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В прошлом месяце со счётом 2:1 «Одд» на выезде взял верх над «Мольде». Вопреки мнению букмекеров, считаем, что на своём поле в будущей игре «Чёрно-белые» должны справиться с оппонентом. С коэффициентом 5.20 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Одд».