«Фиорентина» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

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вчера, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Наполи», который состоится 17 мая 2024 года

«Фиорентина»

«Фиолетовые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лилий», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Лазурно-белыми» из Неаполя. В полуфинале Лиги конференций УЕФА с общим счётом 4:3 по сумме двух встреч «Фиолетовые» взяли верх над командой «Брюгге».

13 мая в рамках матча 36-го тура Серии A со счётом 2:1 «Фиорентина» выиграла на своём поле у «Монцы».

«Наполи»

«Партенопейцы» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на одну строчку ниже «Фиолетовых». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лазурно-белых» за последнее время. На выезде вничью сыграли «Маленькие ослы» с командой «Удинезе» в позапрошлом туре чемпионата Италии (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:2 «Партенопейцы» проиграли дома «Болонье».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 2.42

Ничья – 3.50

Победит «Наполи» – 2.95

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одно поражение потерпели «Фиолетовые» в пяти крайних матчах

За такой же период «Лазурно-белые» проиграли своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.42 на победу «Фиорентины». Не без труда, но «Лилии» возьмут верх над «Партенопейцами». Если «Борзые» увезли три очка из Неаполя, то и «Фиолетовые» на своём поле смогут одержать победу над «Лазурно-белыми».