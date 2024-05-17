«Дроэда Юнайтед» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда» – «Голуэй», который состоится 17 мая 2024 года
«Дроэда Юнайтед»
Предпоследнее место занимает на данный момент «Дроэда» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Дрогов» за последнее время. На своём поле с разницей в один мяч «Турки» дома выиграли у «Дандолка» (2:1).
10 мая со счётом 1:1 вничью сыграла «Дроэда» на выезде с «Шелбурном».
«Голуэй Юнайтед»
«Бордово-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на пятом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Турками». В гостях с минимальным счётом «Голуэй» выиграл в позапрошлом туре у «Богемианса».
10-го числа текущего месяца нулевую ничью раскатали «Бордово-голубые» на своём поле с командой «Слайго Роверс».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.00
- Ничья – 3.40
- Победит «Голуэй Юнайтед» – 2.37
- Победит «Голуэй Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.59
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Две победы одержали «Дроги» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Бордово-голубые» выиграли в одной встрече.
Прогноз
Крайняя встреча команд завершилась вничью. Скорее всего, в будущей встрече мы также победителя не увидим. С коэффициентом 3.40 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на ничью.