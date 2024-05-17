Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Дроэда Юнайтед» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

вчера, 03:57
«Дроэда Юнайтед» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда» – «Голуэй», который состоится 17 мая 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

Предпоследнее место занимает на данный момент «Дроэда» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Дрогов» за последнее время. На своём поле с разницей в один мяч «Турки» дома выиграли у «Дандолка» (2:1).

10 мая со счётом 1:1 вничью сыграла «Дроэда» на выезде с «Шелбурном».

«Голуэй Юнайтед»

«Бордово-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на пятом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Турками». В гостях с минимальным счётом «Голуэй» выиграл в позапрошлом туре у «Богемианса».

10-го числа текущего месяца нулевую ничью раскатали «Бордово-голубые» на своём поле с командой «Слайго Роверс».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.00
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Голуэй Юнайтед» – 2.37
  • Победит «Голуэй Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.40
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.26
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.59

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Две победы одержали «Дроги» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Бордово-голубые» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Крайняя встреча команд завершилась вничью. Скорее всего, в будущей встрече мы также победителя не увидим. С коэффициентом 3.40 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Дроэда
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 07:05
Не думаю что в этом матче нас ждет обилие голов. Поэтому Тм 2,5.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 