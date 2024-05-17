«Дроэда Юнайтед» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

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вчера, 03:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда» – «Голуэй», который состоится 17 мая 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

Предпоследнее место занимает на данный момент «Дроэда» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Дрогов» за последнее время. На своём поле с разницей в один мяч «Турки» дома выиграли у «Дандолка» (2:1).

10 мая со счётом 1:1 вничью сыграла «Дроэда» на выезде с «Шелбурном».

«Голуэй Юнайтед»

«Бордово-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на пятом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Турками». В гостях с минимальным счётом «Голуэй» выиграл в позапрошлом туре у «Богемианса».

10-го числа текущего месяца нулевую ничью раскатали «Бордово-голубые» на своём поле с командой «Слайго Роверс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.00

Ничья – 3.40

Победит «Голуэй Юнайтед» – 2.37

Победит «Голуэй Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.40

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.59

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «Дроги» в пяти крайних матчах

За такой же период «Бордово-голубые» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Крайняя встреча команд завершилась вничью. Скорее всего, в будущей встрече мы также победителя не увидим. С коэффициентом 3.40 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на ничью.