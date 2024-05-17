«Шелбурн» – «Уотерфорд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

1715958504

вчера, 18:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Уотерфорд Юнайтед», который состоится 17 мая 2024 года

«Шелбурн»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на первой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В рамках матча 14-го тура чемпионата миром разошлись «Шелбурн» и «Дерри Сити» (1:1).

10 мая на своём поле «Красные» раскатали ничью с «Дроэдой» со счётом 1:1.

«Уотерфорд Юнайтед»

На сегодняшний день «Синие» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Вспомним недавние матчи с участием «Уотерфорда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шелбурном». С разницей в пару мячей «Синие» на выезде выиграли у команды «Шемрок Роверс» (3:1).

В матче прошлого тура чемпионата Ирландии «Уотерфорд Юнайтед» со счётом 4:1 взял верх над клубом «Дандолк».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 1.77

Ничья – 3.65

Победит «Уотерфорд Юнайтед» – 4.80

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 гола – 3.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.30

Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

Только одну победу одержали «Красные» в пяти крайних матчах

За такой же период «Уотерфорд» выиграл своих оппонентов в трёх встречах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.77 на победу «Шелбурна». На своём поле «Красные» справятся с «Уотерфордом» в будущей встрече.