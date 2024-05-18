«Лечче» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.05.2024)

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18 мая 2024, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Серии A чемпионата Италии «Лечче» – «Аталанта» Мёнхенгладбах, который состоится 18 мая 2024 года

«Лечче»

«Салентийцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на тринадцатом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Жёлто-красных» за последнее время. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «Волки» с командами «Монца» и «Кальяри».

13-го числа текущего месяца «Лечче» со счётом 0:2 проиграл дома команде «Удинезе».

«Аталанта»

«Бергамо Кальчо» входит в пятёрку самых сильных команд Серии A за два тура до окончания текущего сезона. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече, предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Аталанты». В прошлом туре чемпионата Италии на своём поле «Чёрно-синие» одержали победу над «Ромой» с разницей в один мяч (2:1).

15 мая с минимальным счётом «Богиня» в финале Кубка Италии уступила «Ювентусу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 4.30

Ничья – 3.85

Победит «Аталанта» – 1.82

Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 3.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 – 2.01

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «Салентийцы» в пяти последних матчах

В трёх матчах за аналогичный период «Бергамо Кальчо» выиграло у своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.82 на победу «Аталанты». Свои три очка возьмут «Чёрно-синие» в будущей встрече.