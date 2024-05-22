«Аталанта» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.05.2024)

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вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Лиги Европы «Аталанта» – «Байер», который состоится 22 мая 2024 года

«Аталанта»

«Бергамо Кальчо» на текущий момент в турнирной таблице итальянской Серии A находится на пятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. На пути к финалу «Чёрно-синие» выбили из турнира такие команды, как «Ливерпуль» и «Марсель».

18 мая со счётом 2:0 «Королева провинциалов» на выезде одержала победу над «Волками» из Лечче.

«Байер»

«Фармацевты» в завершённом сезоне Бундеслиги стали чемпионами. «Вест Хэм» и «Рома» оказались слабее леверкузенской команды, которая в текущем сезоне находится в отличной форме. Вспомним недавние матчи с участием «Байера», чтобы спрогнозировать возможный исход финального матча с «Аталантой». В матче 33-го тура чемпионата Германии со счётом 5:0 «Львы» обыграли в гостях «Бохум».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Байер» выиграл у «Аугсбурга».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 4.30

Ничья – 3.85

Победит «Байер» – 1.86

Победит «Байер» с форой -1.5 гола – 3.15

Тотал голов больше 2.5 – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

Семь побед одержали «Чёрно-синие» в десяти крайних матчах

За такой же период в шести матчах «Львы» обыграли своих оппонентов

«Фармацевтам» пока не доводилось выигрывать у «Аталанты».

Прогноз

Крайний и единственный раз команды встречались на футбольном поле пару лет назад в 1/8 плей-офф Лиги Европы. Тогда в обеих встречах «Бергамо Кальчо» выиграло у «Байера». В предстоящем финальном матче у «Львов» будет возможность взять реванш, что они и сделают. С коэффициентом 1.86 в будущей встрече ставку предлагаем сделать на победу «Байера».