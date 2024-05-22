«Аталанта» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Лиги Европы «Аталанта» – «Байер», который состоится 22 мая 2024 года
«Аталанта»
«Бергамо Кальчо» на текущий момент в турнирной таблице итальянской Серии A находится на пятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. На пути к финалу «Чёрно-синие» выбили из турнира такие команды, как «Ливерпуль» и «Марсель».
18 мая со счётом 2:0 «Королева провинциалов» на выезде одержала победу над «Волками» из Лечче.
«Байер»
«Фармацевты» в завершённом сезоне Бундеслиги стали чемпионами. «Вест Хэм» и «Рома» оказались слабее леверкузенской команды, которая в текущем сезоне находится в отличной форме. Вспомним недавние матчи с участием «Байера», чтобы спрогнозировать возможный исход финального матча с «Аталантой». В матче 33-го тура чемпионата Германии со счётом 5:0 «Львы» обыграли в гостях «Бохум».
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Байер» выиграл у «Аугсбурга».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 4.30
- Ничья – 3.85
- Победит «Байер» – 1.86
- Победит «Байер» с форой -1.5 гола – 3.15
- Тотал голов больше 2.5 – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.99
Статистика
- Семь побед одержали «Чёрно-синие» в десяти крайних матчах
- За такой же период в шести матчах «Львы» обыграли своих оппонентов
- «Фармацевтам» пока не доводилось выигрывать у «Аталанты».
Прогноз
Крайний и единственный раз команды встречались на футбольном поле пару лет назад в 1/8 плей-офф Лиги Европы. Тогда в обеих встречах «Бергамо Кальчо» выиграло у «Байера». В предстоящем финальном матче у «Львов» будет возможность взять реванш, что они и сделают. С коэффициентом 1.86 в будущей встрече ставку предлагаем сделать на победу «Байера».