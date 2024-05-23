«Аталанта» одолела непобедимый «Байер». У Лукмана хет-трик в финале Лиги Европы.

1716414991

сегодня, 00:56

Жесткое приземление Хаби Алонсо.

«Аталанта» очаровала командным прессингом

Какие же красавцы. Весь сезон говорили о мастерстве «Байера». Более десяти раз спасались на последних минутах матча. Но чемпионы Германии в тех играх не просто работали первым номером, а контролировали игру. Эта команда пропустила меньше всех в Бундеслиге, они первые по разнице мячей. Опередили саму «Баварию» по проценту владения мячом. «Аталанта» совсем другая, это не фаворит Серии А. Сенсационных чемпионов в Италии не держат, у них нет собственного «Лестера» или «Байера».

Зато команда из Бергамо упрямая. Последовательные ребята, сохранившие силы на игру в Дублине. После матча Лукмана бросали в воздух всей командой и было за что. Опытные кубковые бойцы. Умеют шикарно прессинговать. Гасперини добился идеальной подстраховки по диагоналям, чтобы взять первый трофей после тридцати лет тренерской карьеры. Его подопечные классно цеплялась за мяч, есть тройка в атаке, идеально сыграл опорник Эдерсон, а Лукман стал героем поединка, ведь сделал хет-трик в финале.

Только у Юппа Хайнкеса, игравшего за «Боруссию» М, был хет-трик в решающем поединке Кубка УЕФА . А теперь на счету нигерийского инсайда Лукмана первый тройной подвиг в финале именно Лиги Европы. Сначала игра на опережение, потом классный дальний удар низом, а на закуску гол-конфетка верховым ударом. Оборону «Байера» итальянцы озадачили планомерным давлением и резкостью. В этом суть команды Миранчука. У них есть хорошо выглаженный основной костюм – тактика Гасперини.

Но второй слой тоже подобран со вкусом, как заведено у итальянцев. Многослойность и умение выигрывать подборы сделали «Аталанту» непростым соперником для «Байера». Причем не только на бумаге из-за физической мощи футболистов, но и на практике. Маэстро Бьелса, великий аргентинский тренер и ещё более великий теоретик футбола, предлагал против команд в стиле «Байера» играть с тремя защитниками, глубоко расположенным опорником и аккуратными латералями. Отработали идеально.

Молодого тренера Алонсо подвёл опыт футболиста

Хавбек «Байера» Джака самоуверенно пошутил, что пьет с напарниками по утрам кровь соперников, поэтому не переживает. А испанский наставник «Байера» устроил себе в Дублине пробежку вместе с тренерским штабом. Напоминает знаменитую историю, когда Пирло спал в день финала чемпионата мира 2006 года против Франции Зидана и Анри, поиграл в футбольный симулятор, а потом выиграл у достойного соперника кубок.

За плечами Хаби Алонсо победа в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», знаменитый финал против «Милана», камбэк в Стамбуле. Речь о победителе ЛЧ с «Реалом». О человеке, который четыре раза выигрывал чемпионаты топ-5 до успеха с «Байером» в качестве тренера. Хаби Алонсо вселил свое спокойствие и уверенность в подопечных. Но опыт футболиста это не всё, ведь из Пирло не получился великолепный тренер. Хаби подвел «внутренний футболист».

Пятьдесят один поединок подряд «Байер» не проигрывал, а затем Алонсо угораздило недооценить соперника. Говорил, что часто встречал таких оппонентов – ошибся. Судьба бывает злой и ироничной, команда из Леверкузена передала свою везучесть бедовой в финалах «Аталанте». Команда из Бергамо трудится под руководством умного и опытного Гасперини, но у него другой подход и иной личный опыт. Джан Пьеро взял первый трофей в 66 лет.

Моуриньо и многие другие предугадали успех Алонсо, напарники видели в нем будущего менеджера. Перевоплощение заняло время, Хаби не спешил – карьеру игрока завершил семь лет назад. Когда хорошо готовишься и не соблазняешься на деньги, то может получиться шедевр. Испанец отказал «Ливерпулю» и «Баварии», а вариант с «Реалом» отпал из-за успехов и гармоничной работы Анчелотти. Большой талант, но сегодня ему преподали урок.

Успех «Аталанты» тоже вызывает детский восторг

Беспроигрышный финал с точки зрения сказочности. Если бы выиграл «Байер», то это продолжение сезона без поражений в Бундеслиге. А раз выиграла «Аталанта», то другой невероятный разворот – сказка «Байера» закончилась на ваших глазах. Словно красивый фильм, который ешь как мороженое, понимая, что в конце пойдут титры. Сегодня титры пошли на момент с празднованием футболистов «Аталанты».

В истории «Байера» ещё одна большая трагедия в финале. Но спасибо Хаби Алонсо за честную работу по ходу всего сезона. Спасибо «Байеру» за великие месяцы, которые не забудут фанаты мирового футбола. Желаем каждому, у кого есть любимая команда, пережить нечто подобное, но без такого жесткого приземления в финале. Футбол умеет после сказочных сюжетов и разворотов вернуть на грешную землю.

Все проигрывают, Хаби Алонсо не исключение. Но испанец и его команда уступили достойному сопернику. «Аталанта» была королем футбольной провинции дольше. Они новый «Вильярреал» — испанский клуб под руководством Эмери тоже выигрывал Лигу Европы. Бергамо маленький городок, в котором из-за туристов из Милана оказался страшный вирус. Выкосил любимых и близких фанатов «Аталанты».

Бергамо принял удар самой опасной волны пандемии, многие не увидели триумф Гасперини своими глазами. Но деспотичный Джан Пьеро так долго шел к этому кубку, а финал получился настолько однозначным, что остается поздравить «Аталанту», остановили непобедимого доселе соперника. Даже Миранчук с его идеальными голевыми передачами не пригодился, поскольку результат обеспечили ещё до перерыва.

Для зрителей плохо, что «Байер» не забил быстрый гол в начале второго тайма, но финал получился откровенно мрачным для немцев. Не то чтобы у «Аталанты» было много явных моментов, но итальянский клуб оказался свежее и последовательнее. Многие отмечали фактор физических нагрузок. «Байер» потратил слишком много сил на камбэки. Но тем и прекрасен футбол – «Аталанта» дождалась чуда в Дублине.