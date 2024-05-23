Добыча «льва». В Португалии чемпион «привёз» преследователю 10 очков

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вчера, 16:18

Тренер чемпиона Рубен Аморим в ожидании выгодных предложений

Чемпионат Португалии завершился в минувшие выходные, но сильнейший клуб определился за два тура до финиша. Именно тогда столичный «Спортинг» стал недосягаем для другого столичного клуба — «Бенфики». «Львы» в 20-й раз и после трёхлетнего перерыва стали сильнейшим клубом самой западной страны Европы.

Перед началом чемпионата большинство прогнозистов считали, что «Бенфика» продлит свои полномочия. А в качестве главного оппонента «орлов» рассматривался «Порту». Но уже где-то с шестого тура «Спортинг» вырвался вперёд и не давал спуску своим соперникам. «Бенфика» дважды возвращалась на вершину — сначала на один тур, потом — на три. Но всё же «орлы» были низвергнуты. В очных встречах два столичных гранда обменялись домашними победами с одинаковым счётом 2:1. Но «Бенфика» была чересчур расточительна в других встречах. «Спортинг», напротив, оказался бережлив. 29 побед в 34 турах! Фантастический результат! Даже для Португалии, где идёт чёткое разделение на сословия — три гранда — «Бенфика», «Порту», «Спортинг», два крепыша — «Брага» и «Витория» (Гимарайш) и все остальные.

Почерк чемпиона

Главный тренер Рубен Аморим уже приводил «Спортинг» к чемпионству — в сезоне 2020/21. Та долгожданная победа после 19-летнего перерыва принесла Амориму не только огромный авторитет среди болельщиков «львов» (не забывайте, что Рубен играл за «Бенфику»), но и иммунитет. И после неудачного сезона 2022/23, а четвёртое место — это неудача, никто не требовал отставки тренера. Наоборот, всё бело-зелёное сообщество сошлось во мнении, что Рубен Аморим заслужил шанс на исправление ситуации. Президент Фредерику Варандаш не просто поддержал тренера, но и провёл согласованную в Аморимом летнюю трансферную кампанию. Полузащитник Мануэль Угарте был продан в «Пари Сен-Жермен» за 60 миллионов евро, а защитник Педро Порро в «Тоттенхэм» — за 40. Спору нет, футболисты они хорошие, но ценники на них вызывают и восхищение, и удивление. А продажа 19-летнего Юссефа Шермити в «Эвертон» за 12,5 млн — вообще высший пилотаж. В Ливерпуле до сих пор ждут первого гола здоровенного нападающего. Трансферы на вход оказались тоже успешными. Были вопросы по нападающему Виктору Дьёкерешу, за которого на счёт «Ковентри Сити» упал 21 миллион. Но венгр со шведским паспортом наколотил 29 мячей в 32 встречах и давно отработал указанную выше сумму. Дьёкереш вырос в цене минимум вдвое. Не зря были потрачены 7 миллионов на выкуп нападающего «Барселоны» Франсишку Тринкана. Который, по мнению некоторых специалистов, остановился в росте ещё в «Вулверхэмптоне». В Лиссабоне Тринкан хорошо смотрелся весьма неплохо. Особенно на финише. Датский опорник Мортен Юльманд навёл порядок в центре поля и тоже оправдал 18 миллионов, перечисленных «Лечче». Есть сомнения по 9-миллионному защитнику Ивану Фреснеде. Но испанцу всего 19, и не стоит его сильно ругать за не самый удачный сезон. Его брали явно на перспективу. Конкурент Ивана на правом фланге обороны Рикарду Эсгаю уже не молод, поэтому стоит ожидать, что в новом сезоне испанец получит намного больше игрового времени.

«Спортинг» умеет не только выгодно продавать и покупать. В клубе берегут ветеранов и стараются использовать их с максимальной выгодой. Уругваец Себастьян Коатес, когда-то игравший в «Ливерпуле», не только носит капитанскую повязку, но является ключевым игроком обороны. Когда-то игравший в воротах «Реала» 37-летний Антонио Адан выходил на поле в большинстве матчей, а рядом с опытным испанцем прогрессирует уругваец Франко Исраэль, выкупленный у «Ювентуса» за какие-то 650 тысяч. Не спешат покидать «Жозе Алваладе» опытные Паулинью, Матеус Рейс и Нуну Сантуш. Прекрасно чувствует себя в Португалии английский бегунок Маркус Эдвардс. Внёс свой посильный вклад в чемпионство хорошо знакомый нам по «Зениту» ветеран Луиш Нету.

Кроме того, «Спортинг» играет красиво и результативно. Чуть-чуть не дотянули до сотни голов. Команда растёт и может прибавить в новом сезоне. Но многое зависит от того, останется ли Рубен Аморим в Лиссабоне или нет. 39-летний тренер уже вырос из чемпионата Португалии и готов перебраться в более престижный чемпионат. Очень много говорилось о возможном трудоустройстве Аморима в «Ливерпуль», но «красные» нашли преемника Юргена Клоппа в Голландии. Но не исключён вариант с «Барселоной». Да и «Бавария», получившая отказ тренера «Бенфики» Рогера Шмидта, может обратить внимание на наставника другого лиссабонского клуба. Если же Рубен задержится в Португалии на годик, то ничего страшного не произойдёт. Столь грамотный специалист непременно будет востребован. А пока Аморим больше думает о запланированном на воскресенье финале Кубка Португалии. Соперником «Спортинга» станет «Порту».

Добровольное сложение полномочий

«Бенфика» хоть лишилась чемпионского титула и уступила «Спортингу» в полуфинале Кубка, вряд ли запишет уходящий сезон в пассив. В ряде матчей «орлы» смотрелись весьма неплохо. Например, выдали беспроигрышную серию из 22 матчей. Неплохо выглядели новобранцы: вратарь Анатолий Трубин, полузащитник Оркун Кокчу, нападающий Антониу Кабрал, но лучшим игроком года стал вернувшийся на «Да Луш» аргентинский ветеран Анхель Ди Мария. Чемпион мира забил 9 мячей, больше только у Рафы Силвы — 14.

Почему «Бенфика» в итоге проиграла «Спортингу» в чемпионской гонке? «Орлы» всё делали чуточку хуже «львов». Также теряли очки, где не надо было терять. Весьма символично, что «Спортинг» стал чемпионом после того, как «Бенфика» уступили середнячку «Фамаликану» — 0:2. В атаке явно не хватало Гонсалу Рамуша, проданного в «Пари Сен-Жермен». Психологическим ударом для команды Шмидта стало сокрушительное поражение от «Порту» — 0:5. И хотя соперников разделили на финише 8 очков, горький осадок остался. Шмидт пока никуда не уходит. Но его команда нуждается в ремонте.

Спор «драконов» и «архиепископов»

«Порту» разочаровал. 18 очков отставания от «Спортинга», 10 — от «Бенфики». Команда Сержиу Консейсау даже не изображала борьбу за чемпионство, довольствовавшись спором с «Брагой» за третье место. «Драконы» ни разу не выбирались на вершину. Были некие фрагменты, например, упомянутый разгром «Бенфики» во втором круге — 5:0. Но в первом то круге верх взяли «орлы» — 1:0. В играх со «Спортингом» всего одно очко. Маловато. Из персоналий тоже мало кто запомнился. Вратарь Диогу Кошта, 41-летний ветеран защитник Пепе и нападающий Эванилсон сыграли на своём высоком уровне, но каких-то открытий «Порту» не предъявил. Исключения — левый защитник Вендел и возвращённый из «Аякса» полузащитник Франсишку Коштинья. Но ощущения от неудачного сезона может исправить победа в Кубке. Если «Спортинг» разрешит.

Шаг назад сделала «Брага». На первое или второе места «архиепископы» не претендовали. Но гипотетическая бронза была где-то рядом. Возможно, клубу из Браги помешали слухи о скором уходе тренера Артура Жоржи в «Спартак». Которые не подтвердились, но на атмосферу повлияли. Артур Жоржи неоднократно говорил, что думает о своей команде, а не о далёком «Спартаке». В апреле «Брага» ни с того, ни с сего крупно проиграла дома «Ароке» — 0:3, а через две недели была бита «Бенфикой» — 1:3. И всё же финиш мог оказаться бронзовым. В последнем туре «архиепископы» принимали соседей из Порту. Хозяева уступали лишь очко и при удачном раскладе могли вырваться вперёд. Но «Брага» уже на 12-й минуте осталась в меньшинстве. В конце встречи Вандерсон Галено принес «драконам» и победу, и третье место. Что принесло им разве что моральное удовлетворение, ибо обе команды сыграют в Лиге Европы. Артур Жоржи может быть и подумал бы над интересом со стороны «Спартака». Однако москвичи не стали ждать и пригласили на должность главного тренера Деяна Станковича.

Российский футбол был представлен двумя вратарями, которые сыграл в сумме один полный матч, и то в заключительном туре. Иван Злобин провел 90 минут в воротах «Фамаликана», который проиграл дома третьему столичному коллективу «Каса Пиа» — 1:2. Станислав Крицюк, которого замучили травмы, лечился весь год и не появился в основе «Жил Висенте».