«Ростов» снова арендовал вратаря «Зенита»

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вчера, 12:08

«Ростов» и «Зенит» достигли договорённости об аренде вратаря на ещё один сезон.

Игрок перешёл в южную команду в июле 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провёл в её составе 13 матчей.