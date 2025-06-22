«Ростов» снова арендовал вратаря «Зенита»

«Ростов» и «Зенит» достигли договорённости об аренде вратаря Даниила Одоевского на ещё один сезон.
Игрок перешёл в южную команду в июле 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провёл в её составе 13 матчей.
«Ростов» и «Зенит» достигли договорённости об аренде вратаря Даниила Одоевского на ещё один сезон.
Игрок перешёл в южную команду в июле 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провёл в её составе 13 матчей.
вратари, как Юрковский и Роменский. Оба голкиперы ниже среднего уровня, но за счёт надёжной защиты пропускали немного. То же самое можно сказать и о вратаре сборной Германии Бодо Илгнере, который впречем позже, играя за мадридский Реал набрал приличную форму. Одоевский видимо из той же серии.
вратари, как Юрковский и Роменский. Оба голкиперы ниже среднего уровня, но за счёт надёжной защиты пропускали немного. То же самое можно сказать и о вратаре сборной Германии Бодо Илгнере, который впречем позже, играя за мадридский Реал набрал приличную форму. Одоевский видимо из той же серии.
По мне, так, Одоевский - отличный вратарь.
Самое "ТО" для клуба-середняка, который хочет зацепиться повыше в таблице, и, если повезёт, как можно дальше пройти в Кубке России.
Особых ошибок не совершает, с защитой неплохо взаимодействует...
А если где из-за своей ошибки и достанет мяч из сетки ворот - так, бывает...
Выкупить бы его Ростову, да, как я погляжу, у них с деньгами негусто...
По мне, так, Одоевский - отличный вратарь.
Самое "ТО" для клуба-середняка, который хочет зацепиться повыше в таблице, и, если повезёт, как можно дальше пройти в Кубке России.
Особых ошибок не совершает, с защитой неплохо взаимодействует...
А если где из-за своей ошибки и достанет мяч из сетки ворот - так, бывает...
Выкупить бы его Ростову, да, как я погляжу, у них с деньгами негусто...