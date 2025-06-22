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«Ростов» снова арендовал вратаря «Зенита»

вчера, 12:08

«Ростов» и «Зенит» достигли договорённости об аренде вратаря Даниила Одоевского на ещё один сезон.

Игрок перешёл в южную команду в июле 2024 года. В прошлом сезоне голкипер провёл в её составе 13 матчей.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:30
Ну, не знаю...
По мне, так, Одоевский - отличный вратарь.
Самое "ТО" для клуба-середняка, который хочет зацепиться повыше в таблице, и, если повезёт, как можно дальше пройти в Кубке России.
Особых ошибок не совершает, с защитой неплохо взаимодействует...
А если где из-за своей ошибки и достанет мяч из сетки ворот - так, бывает...
Выкупить бы его Ростову, да, как я погляжу, у них с деньгами негусто...
Gotlib
Gotlib ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:06
В свое время в киевском Динамо играли такие
вратари, как Юрковский и Роменский. Оба голкиперы ниже среднего уровня, но за счёт надёжной защиты пропускали немного. То же самое можно сказать и о вратаре сборной Германии Бодо Илгнере, который впречем позже, играя за мадридский Реал набрал приличную форму. Одоевский видимо из той же серии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:26
Ну значит так тому и быть, решение двух клубов.
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Доброго Здоровья, Ангел!
Так себе вратарь. Был бы надёжным, в аренду бы не отдали. За три сезона в Питере отыграл аж в одиннадцати играх, став при этом трёхкратным чемпионом страны, прям как Сафонов в ПСЖ или Лунёв в Байере, внёсшие "неоценимый" вклад в завоевании медалей своих первенств.))
drug01
drug01
вчера в 12:23
Значит он Ростову важней!
9nwxjxv7b8ke
9nwxjxv7b8ke
вчера в 12:20
Ростову сейчас выбирать не приходится после того, как Карпин разграбил и развалил команду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:14
Хороший кипер, мне нравилась его игра за Зенит...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:10
Значит неплохой вратарь.
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