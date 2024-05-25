«Милан» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

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вчера, 12:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Салернитана», который состоится 25 мая 2024 года

«Милан»

«Дьяволы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красно-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Морскими коньками». С разницей в четыре гола «Милан» взял верх над «Кальяри» в рамках матча 36-го тура чемпионата (5:1).

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Торино» выиграло у «Милана».

«Салернитана»

«Тёмно-красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают за тур до окончания чемпионата последнее место. Команда проведёт следующий сезон в Серии B. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Салернитаны» за последнее время. Миром разошлись «Морские коньки» с «Ювентусом» в рамках матча 36-го тура чемпионата.

20 мая с разницей в один мяч «Верона» выиграла на выезде у «Салернитаны» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.13

Ничья – 10.00

Победит «Салернитана» – 19.00

Победит «Милан» с форой -2.5 гола – 1.85

Тотал голов больше 3.5 – 1.59

Тотал голов меньше 3.5 – 2.26

Статистика

Три очных матча команд из пяти крайних завершились вничью

Два матча из пяти крайних завершились поражениями

В четырёх матчах из пяти последних «Салернитана» проиграла.

Прогноз

Компания Pinnacle с коэффициентом 1.85 в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Милана» с форой -2.5 мяча за игру. Как минимум, на три гола «Дьяволы» забьют больше «Гранатовых» в заключительном туре чемпионата.