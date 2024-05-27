«Зенит» догнал «Спартак», молодые россияне в ударе. Резюмируем дикий сезон РПЛ 2023/24

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сегодня, 00:18

Подбиваем краткие итоги чемпионата.

«Зенит» завоевал десятое чемпионство

Ключевой финальный аккорд сезона. Теперь у «Зенита» 20 призовых мест. Десять «золотых», 6 «серебряных», остальные – «бронза». У «Спартака» 17 комплиментов, из которых тоже 10 главных. «Зенит», если выиграет через год, станет первым в историческом списке. Гегемония «Спартака» давно прошла, период. Чемпионства «Локомотива» и ЦСКА тоже часть истории. Теперь время «Зенита», но они едва не выпустили кубок из рук. Клуб из Санкт-Петербурга точно не заслужил «золото» так явно, как пять предыдущих кубков. Но если говорим о классе команды, то «Зенит» выше всех, ещё и везучий. Но тяжело назвать явными героями всех. Есть стабильный Сантос, результативный Кассьерра, а затем все остальные. Мотивацию игроков обсуждали, осечек было много. Но в последнем туре выиграл явный фаворит. Нет в РПЛ команды мощнее.

Прогрессировали российские игроки

У Тюкавина, Глушенкова, Облякова, Щетинина, Чалова и многих других россиян неплохой сезон. Для форвардов «Динамо» и «Локомотива» речь о самом лучшем отрезке в карьере. Тюкавин набрал 24 балла по системе «гол плюс пас», у Глушенкова 21 балл. Или даже 22, если засчитать один ассист, тут зависит от внутренних привил аналитических контор. Хотя не только у названых россиян неплохой чемпионат. Скауты ПСЖ не требовали подписать контракт с Сафоновым, а теперь изменили мнение. Матвея ждут в Париже. Сперцян, у которого есть российский паспорт, ведь родился в Ставрополе, может уехать в клуб из топ-5. У Эдуарда неплохой сезон. Создал много моментов, хотя далеко не все из них реализовали. Глупо отрицать влияние сильных легионеров, о них тоже скажем. Но даже в составе «Балтики» весной появился Козлов, за которым интересно следить. Пока российская молодежь не может тягаться с легионерами, но многие футболисты не старше 25 лет намекнули на будущий прогресс.

Развязка наступила в самом конце

Помним трагикомичность пути «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Качество футбола не впечатлило. В последнем туре только «Краснодар» сыграл живо. «Зенит» вымучил победу над «Ростовом» через пенальти и ошибку голкипера. У «Динамо» неудачный решающий бой. Но если отбросить справедливую критику наполнения, у сезона забористый сюжет. Давно в РПЛ не было чемпионской борьбы. «Зенит» в пяти предыдущих случаях имел фору от восьми до пятнадцати очков. Теперь Семак выиграл, опередив «Краснодар» и «Динамо» на один пункт. Самая упрямая борьба за много лет. Кстати, если обратиться к полезному на дистанции показателю «ожидаемые очки», то в тройке окажутся «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». А «Динамо» рядом. Показатель отражает влияние эпичных развязок для москвичей, вытаскивали на характере игры против «Сочи» и «Балтики», будет что вспомнить. Посмотрим, как «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА ответят на неудачный забег в свежеиспеченном сезоне. Учитывая, что «Зенит» вряд ли станет намного мощнее, ведь уперлись в потолок усиления, будут отчаянные забеги других клубов. Даже в этом сезоне «Локомотив» и «Спартак» могли принять участие в чемпионской борьбе.

Судейские скандалы не испортили сезон

Это не значит, что их не было. Но оцениваем количество и влияние на чемпионат. Понятно, что если вы активный болельщик одной из команд, то сразу воскресите в памяти несколько моментов, когда ваш клуб обделили. Но это эмоции. Если учесть, что турнирная борьба только за «золото» и выживание, то вряд ли стоит цепляться к мелочам. «Зенит» знавал разное отношение арбитров, в этот раз трофей выгрызли без посторонней помощи. Так что футбольный сезон для арбитров скорее успешный. Помним жуткое судейство Безбородова в матче «Ахмата» и ЦСКА . Но после того матча арбитров привели в чувство. Чемпионство «Зенита» не из-за серии судейских ошибок. Были матчи, где только реализация и игра в защите помешали «Краснодару» и «Динамо» набрать больше пунктов. Судейские скандалы случались, но сравните работу арбитров РПЛ с тем, что творится в АПЛ , где могут отменить VAR . В чемпионате с «Зенитом» и «Спартаком» всё было спокойнее, пусть склонные к бурным эмоциям люди, вроде Абаскаля, с этим не согласятся.

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