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Их разгромили «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Символическая антисборная 29-го тура РПЛ

вчера, 22:00
Михаил Опарин
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Живоглядов Дмитрий
Живоглядов Дмитрий
Защитник
Тихий Дмитрий
Тихий Дмитрий
Защитник
Зотов Александр
Зотов Александр
Полузащитник

Очередь из футболистов обороны.

Вратарь

Михаил Опарин («Ахмат»)

Много голов, ошибались разные мастера. Ломаев не лучшим образом выходил из ворот против «Динамо», но Опарин попал в историю РПЛ. Единственный вратарь 21 века, который пропустил пять мячей за матч от одного футболиста. Резервный страж ворот «Ахмата» был выбран для преподношения атаке «Зенита» и лично Кассьерре. Ошибался, был жертвой чужих ляпов.

Защитники

Дмитрий Тихий («Пари НН»)

От матча «Пари НН» и ЦСКА повеяло воспоминаниями о знаменитых играх «армейцев» против «Мордовии». Тогда забивали шесть и семь мячей. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода пропустил шесть раз. В обороне был проходной двор. Тихий постоянно находился рядом с футболистами, которые выходили на ударные позиции, но Дмитрий провел один из худших матчей в жизни.

Илья Гапонов («Крылья Советов»)

Не разобрался при подаче с фланга, когда забивал Бальбуэна. Во втором тайме Илья сначала находился рядом с капитаном «Динамо», а потом отпустил его – опытный парагваец забил дальним ударом. В концовке матча Гапонов продолжил принимать неправильные решения. Дважды его не было в центре внимания, когда Битело и Нгамалё доводили счет до разгромного.

Надер Гхандри («Ахмат»)

У «Ахмата» нет футболиста обороны, который не виноват в избиении от «Зенита». Но 29-летний тунисец вышел на первый план. Надер пошел дальше всех, ведь выдавал передачи на соперников. Кассьерра пользовался щедрыми подарками, а Гхандри удивляет перепадами формы. Против «Балтики» и «Зенита» Надер сыграл ужасно, а против «Краснодара» намного лучше.

Полузащитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Связка Дарко и Богосаваца провела ужасный матч против «Зенита». Мирослав работал выше по правому флангу, а номинальный латераль располагался в тройке защиты. Вернее, попытки представить эту линию на глаза «Зениту». Кассьерра не замечал Тодоровича и его напарников. Оборону клуба из Грозного вжали в линию ворот, оставалось не промахнуться по мячу.

Александр Зотов («Рубин»)

Ветеран и воспитанник «Спартака» ужасно сыграл против родного клуба. Бонгонда и Зобнин ходили к чужим воротам за голами, словно нет у «Рубина» второй и первой линии обороны. Хавбеки и защитники подставляли голкипера. Зотов не накрыл Зобнина. И хотя Александр нужен казанцам для последних передач, они в итоге не сработали, «Рубин» проиграл 1:3.

Николай Калинский («Пари НН»)

Легкие атаки ЦСКА через всё поле – результат работы полузащитников «Пари НН». Калинский должен был страховать зону, через которую врывались Давила, Файзуллаев и Обляков, но матч против «армейцев» ему явно не удался. Николай опытный хавбек, но оставил линию защиты против атаки московского клуба. Результат на табло – «Пари НН» пропустил шесть голов.

Игнасио Сааверда («Сочи»)

Чилиец проиграл в штрафной площади борьбу Кривцову – так «Краснодар» открыл счет голам в поединке против «Сочи». Игнасио пробовал исправиться, вступал в борьбу и отдавал точные передачи. Но суммарный счет не в пользу его команды, а замена Сааверды во втором тайме полностью оправдана. Чилиец с лавки наблюдал, как «Краснодар» вырывает волевую победу 3:2.

Дмитрий Живоглядов («Пари НН»)

Нервов тренерского штаба «Пари НН» хватило на тайм. Живоглядов плохо сыграл на правом фланге. Он упустил Облякова, когда Иван богатырским ударом отправлял себя в сборную тура. А вот Живоглядов по делу здесь, ведь упустил Мусаева – так забили второй гол ЦСКА. Даже третий гол «армейцев» начался с атаки по флангу Дмитрия. Так в футбол на уровне РПЛ играть нельзя.

Нападающие

Ильнур Альшин («Факел»)

«Локомотив» не относится к командам, которые не позволяют соперникам создавать моменты у ворот Лантратова. Но голкипер москвичей отразил все попытки. Альшин, хотя он четыре раза оказался на ударной позиции, ни разу не попал в створ ворот. Пока коллеги уступали голкиперу, Ильнура подвела меткость. Аппаев и Акбашев сыграли не лучше, «Факел» проиграл 0:2.

Амар Рахманович («Крылья Советов»)

В этом туре нападающие оказались королями на вершине горы. Но нашелся человек, который в поединке, где изначально всё могло развернуться иначе – «Динамо» и «Крылья Советов» играли вничью 1:1, пассивно включался в работу. Коллега Амара – форвард Шитов, был активнее, но в итоге оба подписали капитуляцию в борьбе с Бальбуэна. Оборона не подвела «Динамо».

Главный тренер

Саша Илич («Пари НН»)

Фактически его команды не было на поле в дебютном отрезке матча. Статисты, поэтому всё зависело от реализации ЦСКА. «Армейцы» забили трижды до перерыва, потом добавили ещё три мяча во втором тайме. Гости ошибались в защите, поэтому Акинфеев пропускал, но Саша Илич — это загадочная ставка. У Юрана, разумеется, тоже был жесткий отрезок, но теперь «Пари НН» установил голевой антирекорд РПЛ. Настоящая катастрофа.

Огорчение тура. Некоторые команды бросили играть

Когда нет драйва и борьбы за места в еврокубках – не обязательно чемпионство, то в последних турах видим странные матчи. Отдельные клубы бегут и стараются, но многие вообще не включаются. Даже когда есть турнирная борьба внизу таблицы. Благодарим «Спартак» и ЦСКА, что они сыграли с желанием, хотя уже завершили сезон. А вот всех, кто допустил проходной двор в защите с необъяснимыми ошибками пора отругать. Голы украшают футбол, но тут дело в характере ошибок. Сыграли как любители, поскольку у некоторых уже куплены билеты на дорогие курорты, а другие отправляются домой за тридевять земель греться на солнышке. Многие футболисты продемонстрировали неуважение к зрителям.

Головин попал в сборную Лиги 1 от L’Equipe
Вчера, 23:39
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Пепс
Пепс
вчера в 23:59
Дюпина сюда еще надо было б - 2 удара , 2 гола... Рекордсмен 100% пробиваемости
Гость
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