Их разгромили «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Символическая антисборная 29-го тура РПЛ

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вчера, 22:00

Очередь из футболистов обороны.

Вратарь

Михаил Опарин («Ахмат»)

Много голов, ошибались разные мастера. Ломаев не лучшим образом выходил из ворот против «Динамо», но Опарин попал в историю РПЛ . Единственный вратарь 21 века, который пропустил пять мячей за матч от одного футболиста. Резервный страж ворот «Ахмата» был выбран для преподношения атаке «Зенита» и лично Кассьерре. Ошибался, был жертвой чужих ляпов.

Защитники

Дмитрий Тихий («Пари НН»)

От матча «Пари НН» и ЦСКА повеяло воспоминаниями о знаменитых играх «армейцев» против «Мордовии». Тогда забивали шесть и семь мячей. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода пропустил шесть раз. В обороне был проходной двор. Тихий постоянно находился рядом с футболистами, которые выходили на ударные позиции, но Дмитрий провел один из худших матчей в жизни.

Илья Гапонов («Крылья Советов»)

Не разобрался при подаче с фланга, когда забивал Бальбуэна. Во втором тайме Илья сначала находился рядом с капитаном «Динамо», а потом отпустил его – опытный парагваец забил дальним ударом. В концовке матча Гапонов продолжил принимать неправильные решения. Дважды его не было в центре внимания, когда Битело и Нгамалё доводили счет до разгромного.

Надер Гхандри («Ахмат»)

У «Ахмата» нет футболиста обороны, который не виноват в избиении от «Зенита». Но 29-летний тунисец вышел на первый план. Надер пошел дальше всех, ведь выдавал передачи на соперников. Кассьерра пользовался щедрыми подарками, а Гхандри удивляет перепадами формы. Против «Балтики» и «Зенита» Надер сыграл ужасно, а против «Краснодара» намного лучше.

Полузащитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Связка Дарко и Богосаваца провела ужасный матч против «Зенита». Мирослав работал выше по правому флангу, а номинальный латераль располагался в тройке защиты. Вернее, попытки представить эту линию на глаза «Зениту». Кассьерра не замечал Тодоровича и его напарников. Оборону клуба из Грозного вжали в линию ворот, оставалось не промахнуться по мячу.

Александр Зотов («Рубин»)

Ветеран и воспитанник «Спартака» ужасно сыграл против родного клуба. Бонгонда и Зобнин ходили к чужим воротам за голами, словно нет у «Рубина» второй и первой линии обороны. Хавбеки и защитники подставляли голкипера. Зотов не накрыл Зобнина. И хотя Александр нужен казанцам для последних передач, они в итоге не сработали, «Рубин» проиграл 1:3.

Николай Калинский («Пари НН»)

Легкие атаки ЦСКА через всё поле – результат работы полузащитников «Пари НН». Калинский должен был страховать зону, через которую врывались Давила, Файзуллаев и Обляков, но матч против «армейцев» ему явно не удался. Николай опытный хавбек, но оставил линию защиты против атаки московского клуба. Результат на табло – «Пари НН» пропустил шесть голов.

Игнасио Сааверда («Сочи»)

Чилиец проиграл в штрафной площади борьбу Кривцову – так «Краснодар» открыл счет голам в поединке против «Сочи». Игнасио пробовал исправиться, вступал в борьбу и отдавал точные передачи. Но суммарный счет не в пользу его команды, а замена Сааверды во втором тайме полностью оправдана. Чилиец с лавки наблюдал, как «Краснодар» вырывает волевую победу 3:2.

Дмитрий Живоглядов («Пари НН»)

Нервов тренерского штаба «Пари НН» хватило на тайм. Живоглядов плохо сыграл на правом фланге. Он упустил Облякова, когда Иван богатырским ударом отправлял себя в сборную тура. А вот Живоглядов по делу здесь, ведь упустил Мусаева – так забили второй гол ЦСКА . Даже третий гол «армейцев» начался с атаки по флангу Дмитрия. Так в футбол на уровне РПЛ играть нельзя.

Нападающие

Ильнур Альшин («Факел»)

«Локомотив» не относится к командам, которые не позволяют соперникам создавать моменты у ворот Лантратова. Но голкипер москвичей отразил все попытки. Альшин, хотя он четыре раза оказался на ударной позиции, ни разу не попал в створ ворот. Пока коллеги уступали голкиперу, Ильнура подвела меткость. Аппаев и Акбашев сыграли не лучше, «Факел» проиграл 0:2.

Амар Рахманович («Крылья Советов»)

В этом туре нападающие оказались королями на вершине горы. Но нашелся человек, который в поединке, где изначально всё могло развернуться иначе – «Динамо» и «Крылья Советов» играли вничью 1:1, пассивно включался в работу. Коллега Амара – форвард Шитов, был активнее, но в итоге оба подписали капитуляцию в борьбе с Бальбуэна. Оборона не подвела «Динамо».

Главный тренер

Саша Илич («Пари НН»)

Фактически его команды не было на поле в дебютном отрезке матча. Статисты, поэтому всё зависело от реализации ЦСКА . «Армейцы» забили трижды до перерыва, потом добавили ещё три мяча во втором тайме. Гости ошибались в защите, поэтому Акинфеев пропускал, но Саша Илич — это загадочная ставка. У Юрана, разумеется, тоже был жесткий отрезок, но теперь «Пари НН» установил голевой антирекорд РПЛ . Настоящая катастрофа.

Огорчение тура. Некоторые команды бросили играть