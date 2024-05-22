Их разгромили «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Символическая антисборная 29-го тура РПЛ

Очередь из футболистов обороны.
Вратарь
Михаил Опарин («Ахмат»)
Много голов, ошибались разные мастера. Ломаев не лучшим образом выходил из ворот против «Динамо», но Опарин попал в историю РПЛ. Единственный вратарь 21 века, который пропустил пять мячей за матч от одного футболиста. Резервный страж ворот «Ахмата» был выбран для преподношения атаке «Зенита» и лично Кассьерре. Ошибался, был жертвой чужих ляпов.
Защитники
Дмитрий Тихий («Пари НН»)
От матча «Пари НН» и ЦСКА повеяло воспоминаниями о знаменитых играх «армейцев» против «Мордовии». Тогда забивали шесть и семь мячей. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода пропустил шесть раз. В обороне был проходной двор. Тихий постоянно находился рядом с футболистами, которые выходили на ударные позиции, но Дмитрий провел один из худших матчей в жизни.
Илья Гапонов («Крылья Советов»)
Не разобрался при подаче с фланга, когда забивал Бальбуэна. Во втором тайме Илья сначала находился рядом с капитаном «Динамо», а потом отпустил его – опытный парагваец забил дальним ударом. В концовке матча Гапонов продолжил принимать неправильные решения. Дважды его не было в центре внимания, когда Битело и Нгамалё доводили счет до разгромного.
Надер Гхандри («Ахмат»)
У «Ахмата» нет футболиста обороны, который не виноват в избиении от «Зенита». Но 29-летний тунисец вышел на первый план. Надер пошел дальше всех, ведь выдавал передачи на соперников. Кассьерра пользовался щедрыми подарками, а Гхандри удивляет перепадами формы. Против «Балтики» и «Зенита» Надер сыграл ужасно, а против «Краснодара» намного лучше.
Полузащитники
Дарко Тодорович («Ахмат»)
Связка Дарко и Богосаваца провела ужасный матч против «Зенита». Мирослав работал выше по правому флангу, а номинальный латераль располагался в тройке защиты. Вернее, попытки представить эту линию на глаза «Зениту». Кассьерра не замечал Тодоровича и его напарников. Оборону клуба из Грозного вжали в линию ворот, оставалось не промахнуться по мячу.
Александр Зотов («Рубин»)
Ветеран и воспитанник «Спартака» ужасно сыграл против родного клуба. Бонгонда и Зобнин ходили к чужим воротам за голами, словно нет у «Рубина» второй и первой линии обороны. Хавбеки и защитники подставляли голкипера. Зотов не накрыл Зобнина. И хотя Александр нужен казанцам для последних передач, они в итоге не сработали, «Рубин» проиграл 1:3.
Николай Калинский («Пари НН»)
Легкие атаки ЦСКА через всё поле – результат работы полузащитников «Пари НН». Калинский должен был страховать зону, через которую врывались Давила, Файзуллаев и Обляков, но матч против «армейцев» ему явно не удался. Николай опытный хавбек, но оставил линию защиты против атаки московского клуба. Результат на табло – «Пари НН» пропустил шесть голов.
Игнасио Сааверда («Сочи»)
Чилиец проиграл в штрафной площади борьбу Кривцову – так «Краснодар» открыл счет голам в поединке против «Сочи». Игнасио пробовал исправиться, вступал в борьбу и отдавал точные передачи. Но суммарный счет не в пользу его команды, а замена Сааверды во втором тайме полностью оправдана. Чилиец с лавки наблюдал, как «Краснодар» вырывает волевую победу 3:2.
Дмитрий Живоглядов («Пари НН»)
Нервов тренерского штаба «Пари НН» хватило на тайм. Живоглядов плохо сыграл на правом фланге. Он упустил Облякова, когда Иван богатырским ударом отправлял себя в сборную тура. А вот Живоглядов по делу здесь, ведь упустил Мусаева – так забили второй гол ЦСКА. Даже третий гол «армейцев» начался с атаки по флангу Дмитрия. Так в футбол на уровне РПЛ играть нельзя.
Нападающие
Ильнур Альшин («Факел»)
«Локомотив» не относится к командам, которые не позволяют соперникам создавать моменты у ворот Лантратова. Но голкипер москвичей отразил все попытки. Альшин, хотя он четыре раза оказался на ударной позиции, ни разу не попал в створ ворот. Пока коллеги уступали голкиперу, Ильнура подвела меткость. Аппаев и Акбашев сыграли не лучше, «Факел» проиграл 0:2.
Амар Рахманович («Крылья Советов»)
В этом туре нападающие оказались королями на вершине горы. Но нашелся человек, который в поединке, где изначально всё могло развернуться иначе – «Динамо» и «Крылья Советов» играли вничью 1:1, пассивно включался в работу. Коллега Амара – форвард Шитов, был активнее, но в итоге оба подписали капитуляцию в борьбе с Бальбуэна. Оборона не подвела «Динамо».
Главный тренер
Саша Илич («Пари НН»)
Фактически его команды не было на поле в дебютном отрезке матча. Статисты, поэтому всё зависело от реализации ЦСКА. «Армейцы» забили трижды до перерыва, потом добавили ещё три мяча во втором тайме. Гости ошибались в защите, поэтому Акинфеев пропускал, но Саша Илич — это загадочная ставка. У Юрана, разумеется, тоже был жесткий отрезок, но теперь «Пари НН» установил голевой антирекорд РПЛ. Настоящая катастрофа.
Огорчение тура. Некоторые команды бросили играть
Когда нет драйва и борьбы за места в еврокубках – не обязательно чемпионство, то в последних турах видим странные матчи. Отдельные клубы бегут и стараются, но многие вообще не включаются. Даже когда есть турнирная борьба внизу таблицы. Благодарим «Спартак» и ЦСКА, что они сыграли с желанием, хотя уже завершили сезон. А вот всех, кто допустил проходной двор в защите с необъяснимыми ошибками пора отругать. Голы украшают футбол, но тут дело в характере ошибок. Сыграли как любители, поскольку у некоторых уже куплены билеты на дорогие курорты, а другие отправляются домой за тридевять земель греться на солнышке. Многие футболисты продемонстрировали неуважение к зрителям.