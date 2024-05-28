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«Тромсё» – «Фредрикстад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

вчера, 17:55
«Тромсё» – «Фредрикстад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Тромсё» – «Фредрикстад», который состоится 29 мая 2024 года

«Тромсё»

Последнюю строчку турнирной таблицы занимают на данный момент «Парни». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Тромсё». В рамках матча 9-го тура Элитсерии с разницей в один мяч «Парни» взяли верх над «Русенборгом» (3:2).

25 мая со счётом 0:0 вничью сыграли «Красно-белые» с «Фредрикстадом» на выезде.

«Фредрикстад»

«Аристократы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Норвегии находятся на второй строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Фредрикстада» за последнее время. В рамках матча 8-го тура Элитсерии «Аристократы» взяли верх над «Стрёмсгодсетом» (4:1).

Со счётом 3:0 на выезде «Фредрикстад» выиграл у «Лиллестрёма» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тромсё» – 2.44
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Фредрикстад» – 2.85
  • Победит «Тромсё» с форой -1.5 гола – 4.40
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

  • Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из пяти последних «Тромсё» выиграл своих оппонентов
  • За аналогичный период «Фредрикстад» взял верх над своими соперниками в четырёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.44 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Тромсё». Если «Парни» смогли в недавнем матче сыграть вничью с «Аристократами» на выезде, то в предстоящем футбольном поединке смогут справиться дома с «Фредрикстадом».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Тромсё
Все комментарии
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ppw6cf68rcku
вчера в 18:18
Согласно статистике, «Тромсё» имеет более слабые результаты по сравнению с «Фредрикстадом». Однако стоит учесть, что статистика не всегда отражает реальный расклад сил в матче, и исход встречи может быть непредсказуемым.
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