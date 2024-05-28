«Валюр» – «Стьярнан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура чемпионата Исландии «Валюр» – «Стьярнан», который состоится 30 мая 2024 года
«Валюр»
«Кречеты» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Исландии находятся на третьем месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Валюра» за последнее время. На выезде со счётом 2:1 «Красно-белые» выиграли у команды «Копавогюр».
На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «Кречеты» с «Хабнарфьордюром».
«Стьярнан»
«Звёзды» на данный момент в турнирной таблице Лучшего дивизиона занимают четвёртое место. Вспомним недавние матчи с участием «Стьярнана», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Валюром». С разницей в один мяч «Сине-белые» на выезде проиграли «Брейдаблику» (1:2).
26 мая со счётом 5:0 «Стьярнан» выиграл у команды «Акурейри».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валюр» – 1.90
- Ничья – 4.10
- Победит «Стьярнан» – 3.45
- Победит «Валюр» с форой -1.5 гола – 3.10
- Тотал голов больше 2.5 – 1.54
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.37
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют — нет
- В пяти крайних матчах «Валюр» одержал четыре победы
- «Стьярнан» выиграл своих соперников за аналогичный период в трёх матчах.
Прогноз
На своём поле «Кречеты» выиграли в четырёх крайних очных встречах у «Стьярнана». Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры. В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.90 на победу «Валюра».