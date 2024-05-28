«Валюр» – «Стьярнан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 21:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура чемпионата Исландии «Валюр» – «Стьярнан», который состоится 30 мая 2024 года

«Валюр»

«Кречеты» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Исландии находятся на третьем месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Валюра» за последнее время. На выезде со счётом 2:1 «Красно-белые» выиграли у команды «Копавогюр».

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «Кречеты» с «Хабнарфьордюром».

«Стьярнан»

«Звёзды» на данный момент в турнирной таблице Лучшего дивизиона занимают четвёртое место. Вспомним недавние матчи с участием «Стьярнана», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Валюром». С разницей в один мяч «Сине-белые» на выезде проиграли «Брейдаблику» (1:2).

26 мая со счётом 5:0 «Стьярнан» выиграл у команды «Акурейри».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валюр» – 1.90

Ничья – 4.10

Победит «Стьярнан» – 3.45

Победит «Валюр» с форой -1.5 гола – 3.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 – 2.37

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют — нет

В пяти крайних матчах «Валюр» одержал четыре победы

«Стьярнан» выиграл своих соперников за аналогичный период в трёх матчах.

Прогноз

На своём поле «Кречеты» выиграли в четырёх крайних очных встречах у «Стьярнана». Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры. В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.90 на победу «Валюра».