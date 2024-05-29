«Чикаго Файр» – «Орландо Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Чикаго Файр» – «Орландо Сити», который состоится 30 мая 2024 года
«Чикаго Файр»
«Красные» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Чикаго», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. Дома с разницей в два гола «Красные» проиграли команде «Коламбус Крю» (1:3).
26 мая со счётом 1:1 «Чикаго Файр» на выезде сыграл вничью с командой «Ди Си Юнайтед».
«Орландо Сити»
Десятое место занимают «Львы» в турнирной таблице Восточной конференции. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Орландо» за последнее время. В гостях с минимальным счётом «Львы» одержали победу над командой «Сан-Хосе Эртквейкс».
На прошлых выходных со счётом 0:2 «Орландо Сити» проиграл дома клубу «Коламбус Крю».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Чикаго Файр» – 2.65
- Ничья – 3.45
- Победит «Орландо Сити» – 2.65
- Победит «Орландо Сити» с форой -1.5 гола – 4.60
- Тотал голов больше 2.5 – 1.84
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.96
Статистика
- Четыре поражения потерпели «Красные» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Львы» проиграли в двух встречах
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 3.45 на ничью. Победителя в будущей встрече, скорее всего, не будет.