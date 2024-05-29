«Чикаго Файр» – «Орландо Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 22:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Чикаго Файр» – «Орландо Сити», который состоится 30 мая 2024 года

«Чикаго Файр»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Чикаго», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. Дома с разницей в два гола «Красные» проиграли команде «Коламбус Крю» (1:3).

26 мая со счётом 1:1 «Чикаго Файр» на выезде сыграл вничью с командой «Ди Си Юнайтед».

«Орландо Сити»

Десятое место занимают «Львы» в турнирной таблице Восточной конференции. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Орландо» за последнее время. В гостях с минимальным счётом «Львы» одержали победу над командой «Сан-Хосе Эртквейкс».

На прошлых выходных со счётом 0:2 «Орландо Сити» проиграл дома клубу «Коламбус Крю».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Чикаго Файр» – 2.65

Ничья – 3.45

Победит «Орландо Сити» – 2.65

Победит «Орландо Сити» с форой -1.5 гола – 4.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 – 1.96

Статистика

Четыре поражения потерпели «Красные» в пяти крайних матчах

За такой же период «Львы» проиграли в двух встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 3.45 на ничью. Победителя в будущей встрече, скорее всего, не будет.