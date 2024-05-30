«Сиэтл Саундерс» – «Реал Солт-Лейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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сегодня, 02:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Сиэтл Саундерс» – «Реал Солт-Лейк», который состоится 30 мая 2024 года

«Сиэтл Саундерс»

«Саундерс» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сиэтла» за последнее время. В 1/8 Кубка США Оупен «Сиэтл» дома взял верх над клубом «Финикс Райзинг» (2:1).

С таким же счётом «Саундерс» на выезде выиграл у команды «Сент-Луис Сити».

«Реал Солт-Лейк»

«Роялс» на сегодняшний день в турнирной таблице Западной конференции находится на первой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Реал Солт-Лейк», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. 19-го числа текущего месяца со счётом 5:3 «Роялс» выиграл у «Колорадо Рэпидс».

26 мая со счётом 3:3 вничью сыграл «Реал Солт-Лейк» с командой «Даллас».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сиэтл Саундерс» – 1.87

Ничья – 4.10

Победит «Реал Солт-Лейк» – 3.85

Победит «Сиэтл Саундерс» с форой -1.5 гола – 3.07

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.09

Статистика

Три победы одержал «Саундерс» в пяти крайних матчах

За такой же период «Реал Солт-Лейк» выиграл у своих оппонентов в двух встречах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют — нет.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Сиэтл Саундерс» с коэффициентом 1.87. Не без труда, но свои три очка хозяева возьмут в предстоящем матче.