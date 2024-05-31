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«Шелбурн» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

вчера, 00:05
«Шелбурн» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Слайго Роверс», который состоится 31 мая 2024 года

«Шелбурн»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают первое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Шелбурна» за последнее время. В рамках матча 25-го тура Премьер-дивизиона «Красные» выиграли у клуба «Сент-Патрикс Атлетик» с разницей в один мяч (2:1).

24 мая со счётом 2:0 «Шелбурн» выиграл на выезде у «Шемрока».

«Слайго Роверс»

Восьмую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «Красно-белые». Освежим в памяти результаты недавних матчей команды «Слайго Роверс», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шелбурном». В сухую, пропустив три гола, «Слайго» потерпел поражение на своём поле от «Богемианса» в 16-ом туре чемпионата.

В матче прошлого тура со счётом 2:2 вничью сыграли «Красно-белые» из Слайго с «Кондитерами» из Дерри.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шелбурн» – 1.62
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Слайго Роверс» – 5.80
  • Победит «Шелбурн» с форой -1.5 гола – 2.75
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.30
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

  • Три победы одержали «Красные» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Слайго» выиграло своих соперников в одной встрече
  • Исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру завершились три крайние очные встречи команд.

Прогноз

«Красные» находятся в отличной форме и вполне смогут на своём поле справиться со «Слайго». В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.62 на победу «Шелбурна».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Шелбурн
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:20
Уверенная победа лидеров на своём стадионе - Ф1(-1).
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