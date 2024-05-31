«Шелбурн» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

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вчера, 00:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Слайго Роверс», который состоится 31 мая 2024 года

«Шелбурн»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают первое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Шелбурна» за последнее время. В рамках матча 25-го тура Премьер-дивизиона «Красные» выиграли у клуба «Сент-Патрикс Атлетик» с разницей в один мяч (2:1).

24 мая со счётом 2:0 «Шелбурн» выиграл на выезде у «Шемрока».

«Слайго Роверс»

Восьмую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «Красно-белые». Освежим в памяти результаты недавних матчей команды «Слайго Роверс», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шелбурном». В сухую, пропустив три гола, «Слайго» потерпел поражение на своём поле от «Богемианса» в 16-ом туре чемпионата.

В матче прошлого тура со счётом 2:2 вничью сыграли «Красно-белые» из Слайго с «Кондитерами» из Дерри.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 1.62

Ничья – 3.80

Победит «Слайго Роверс» – 5.80

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 гола – 2.75

Тотал голов больше 2.5 – 2.30

Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

Три победы одержали «Красные» в пяти крайних матчах

За такой же период «Слайго» выиграло своих соперников в одной встрече

Исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру завершились три крайние очные встречи команд.

Прогноз

«Красные» находятся в отличной форме и вполне смогут на своём поле справиться со «Слайго». В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.62 на победу «Шелбурна».