«Флуминенсе» – «Жувентуде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

1717166708

вчера, 17:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Флуминенсе» – «Жувентуде», который состоится 1 июня 2024 года

«Флуминенсе»

«Большой Флу» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии находится на семнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Флуминенсе» за последнее время. С общим счётом 4:0 по сумме двух встреч «Команда воинов» обыграла в 1/16 Кубка Бразилии «Сампа йо».

30-го числа текущего месяца со счётом 3:2 «Большой Флу» взял верх над перуанской командой «Альянса Лима».

«Жувентуде»

«Попугаи» на сегодняшний день в турнирной таблице бразильской Серии A занимают пятнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «Зелёно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Трёхцветными» из Рио. Со счётом 5:1 «Ботафого» выиграло у команды «Жувентуде».

28 мая со счётом 1:1 вничью «Попугаи» сыграли с клубом «Атлетико Паранаэнсе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 1.54

Ничья – 4.30

Победит «Жувентуде» – 6.00

Победит «Флуминенсе» с форой -1.5 гола – 2.43

Тотал голов больше 2.5 – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 – 1.86

Статистика

Четыре победы одержала «Команда воинов» в пяти крайних матчах

За такой же период «Зелёно-белые» выиграли у своих соперников в одной встрече

Ти очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Флуминенсе» с коэффициентом 1.54. Не без труда, но свои три очка «Большой Флу» возьмёт в предстоящем футбольном поединке.