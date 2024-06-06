Не потерять Салаха и определиться с форвардом. Трансферные задачи «Ливерпуля» после Клоппа

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вчера, 19:38

Слот сомневается в некоторых футболистах.

Нуньес может покинуть «Ливерпуль»

Было бы странно, если бы новый главный тренер верил в людей Клоппа так, как сам Юрген. Год назад немец убедил боссов «Ливерпуля» не продавать Нуньеса в «Челси». Нкунку, который оказался в Лондоне, мог перейти к «красным», но от француза в итоге отказались. Нуньес не реализовал десятки верных моментов, поэтому Слот сейчас с аналитиками «Ливерпуля» и новыми менеджерами клуба решает судьбу Дарвина. В клуб вернули директора Эдвардса и взяли спортивным управляющим Ричарда Хьюза, им уже поручено найти центрального нападающего. Уругваец Нуньес может уйти, как и колумбиец Диас, которым интересовался ПСЖ . А это значит, что нападение поменяется на две третьих. Причем от грамотности выбора нового центрального форварда – вряд ли стоит доверять в роли «девятки» голландцу Гакпо или португальцу Жоте, зависит итог сезона Слота. Не найдут человека, который порадует реализацией – будут проблемы. Пока не ставим крест на Нуньесе, он эмоциональный и обидчивый парень, но Слот может его настроить на сезон с высокой концентрацией внимания. А если нет, то ждите новичка, ведь Нуньес почистил свою страницу от постов с упоминанием «Ливерпуля».

Салаха и Алиссона зовут к себе шейхи

Хорошие деньги, но скучный чемпионат с Роналду и Бензема. Хотя Карим как раз планирует уехать из Саудовской Аравии. Салаха и Алиссона давно приглашают. Если им не понравится Арне Слот, то в любой момент в августе могут запросить трансфер. И вряд ли у «Ливерпуля» есть инструменты, чтобы удержать двух символов успешного отрезка в истории с Клоппом. Юрген не дружил с Мохамедом, поэтому слухи об уходе витали всегда. Но Салах обычно соглашался остаться ещё на сезон. В «Реал» путь закрыт, возраст недетский. Возможно, египтянин заключил джентльменское соглашение с шейхами, что приедет через год. А вот с Алиссоном сложнее, ведь вратарю реже предлагают дикие деньги. Найти «Ливерпулю» нового голкипера сложнее, чем кажется, а Салах – давний лидер команды, который каждый год забивает десятки голов. Прошлый сезон не был для него лучшим, но от создания мячей в чужие ворота не отказался. Мохамед олицетворяет стабильность, а за неё надо цепляться, так как помним «Арсенал» после Венгера и «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона. Уход опытного тренера – это всегда стресс для клуба.

Ван Дейку нужен стабильный коллега

Сам Вирджил заявил о вероятном уходе, чем напугал фанатов «Ливерпуля». После Евро-2024 вернутся к этому разговору. Наняли голландского тренера, чтобы лидер обороны «красных» быстро нашел с ним общий язык. Но соотечественники не всегда дружат. У ван Дейка будет требование к клубу – подписать стабильного напарника. Опытный Матип ушел из «Ливерпуля», Конате может оказаться в ПСЖ . Гомес и Куанса не такие крутые, как Вирджил, поэтому летом снова возродятся слухи о переезде в АПЛ де Лигта, с которым великан играет в сборной Нидерландов. Новый защитник нужен срочно, поскольку самому ван Дейку скоро 33 года, надо искать лидера обороны на будущее. И назвать одну фамилию сложно. Кто подойдет структуре игры нового «Ливерпуля»? Наверное, выберут после Евро-2024, где покажут себя некоторые молодые исполнители. Логично связать ван Дейка с талантливым и перспективным напарником. Пока круг кандидатов очень широкий. От Забарного, который вошел в число лучших защитников сезона АПЛ в составе «Борнмута», до немца Джонатана Та из чемпионского «Байера». Также не забыли о юном парне из «Лилля», но за Йоро просят огромные деньги.

Остались вопросы к молодым хавбекам

МакАллистер сыграл неплохо, но не был лучшим центральным хавбеком АПЛ . Собослаи намекнул, что может показать классный футбол, но в итоге к венгру накопились вопросы, ведь Доминик не вытащил в финал Лиги Европы и не помог стать чемпионами Англии. Молодой Харви Эллиотт, хотя в его честь фанаты «Ливерпуля» назвали близнецов – Харви и Эллиоттом, не всегда выдает представления, как в матче против «Тоттенхэма». Алькантара покидает команду. Арендованный Гравенберх не стал новым лидером полузащиты. У «Ливерпуля», который выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, были зрелые опытные полузащитники, а сейчас будут искать новичка в компанию к МакАллистеру и Собослаи. Вот только Доминик необычный игрок на границе между полузащитой и атакой. Если Слоту такие пижоны не нравятся, то у Арне возникнет первый конфликт в «Ливерпуле» именно с венгром. И тогда нужны два хавбека под основу, причем в идеале зрелые, а не очередные молодые и талантливые. На финише сезона «Ливерпулю» для титулов не хватило как раз опыта в центре поля.

Тактика определит важность игроков

Боссы «Ливерпуля» пробуют убедить лидеров продлить контракты. У Салаха, ван Дейка и Александер-Арнольда соглашения на год, с января смогут вести переговоры об уходе свободными агентами. «Красным» нельзя терять деньги, но Слот может отпустить Александер-Арнольда сейчас, если не верит в игру флангами так сильно, как Клопп. Возможно, новому «Ливерпулю» нужны более оборонительные игроки на краях поля. У голландца Слота личные представления о прекрасном в футбольной тактике. Могут показать другую высоту линии обороны, иначе выходить в атаку. Центр поля и линия нападения перестроятся под нового тренера. И это ещё не допускаем, что у Арне ничего не получится. Хотя такой вариант тоже возможен. Именно поэтому звезды «Ливерпуля» не исключают расставания с клубом в ближайшие годы. Новый Салах – постригся коротко после пересадки волос на залысинах на лбу, вроде бы останется. Но даже его тактическую роль пересмотрит новый тренер. Будут собирать команду под Слота, а «Ливерпуль» Клоппа остался в истории футбола.