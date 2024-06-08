Италия – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

1717855957

вчера, 17:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Италия – Босния и Герцеговина, который состоится 9 июня 2024 года

Италия

Сборная Италии в рейтинге ФИФА занимает на данный момент девятое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-синими». 24 марта в международном товарищеском матче итальянцы выиграли у эквадорцев (2:0).

4-го числа текущего месяца «Лазурная команда» раскатала нулевую ничью с турецкой сборной.

Босния и Герцеговина

«Золотые лилии» на сегодняшний день в международном рейтинге ФИФА находятся на 74-ом месте. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Драконов» за последнее время. Пять матчей к ряду «Жёлто-синие» терпят поражения. В полуфинале квалификации-продвижении на Евро «Золотые лилии» уступили украинской сборной (1:2).

3 июня со счётом 3:0 английская сборная выиграла у «Драконов».

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.26

Ничья – 6.20

Победит Босния и Герцеговина – 12.00

Победит Италия с форой -1.5 гола – 1.76

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.09

Статистика

Шесть побед одержала итальянская сборная в десяти последних матчах

За такой же период «Жёлто-синие» обыграли своих соперников в двух встречах

Итальянцы не проигрывали пока «Драконам».

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.76 на победу сборной Италии. «Лазурная команда» объективно сильнее «Драконов» и сможет справиться с оппонентом в предстоящем футбольном поединке.