Словакия – Уэльс: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

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вчера, 18:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Словакия – Уэльс, который состоится 9 июня 2024 года

Словакия

«Словацкие соколы» в международном рейтинге ФИФА находятся на 48-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием словацкой сборной. Со счётом 1:1 в товарищеской встрече словаки раскатали ничью с норвежской сборной.

5 июня со счётом 4:0 словаки выиграли у сборной Сан-Марино.

Уэльс

«Драконы» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 29-ое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со словацкой сборной, предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием валлийской национальной команды. После серии пенальти «Драконы» уступили польской сборной в финале квалификации-продвижении на Евро.

6 июня «нулёвку» раскатали «Красные» с национальной командой Гибралтара.

Котировки БК Pinnacle

Победит Словакия – 2.16

Ничья – 3.45

Победит Уэльс – 3.50

Победит Словакия с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.59

Статистика

Три победы одержали словаки в пяти крайних матчах

За такой же период валлийская сборная выиграла в одной встрече

В пяти последних очных встречах три завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С 2006 года «Представители» из Словакии не выигрывают у «Драконов». С коэффициентом 2.16 в будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу сборной Словакии. Впервые за восемнадцать лет словаки выиграют у валлийской сборной.