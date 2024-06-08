Словакия – Уэльс: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Словакия – Уэльс, который состоится 9 июня 2024 года
Словакия
«Словацкие соколы» в международном рейтинге ФИФА находятся на 48-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием словацкой сборной. Со счётом 1:1 в товарищеской встрече словаки раскатали ничью с норвежской сборной.
5 июня со счётом 4:0 словаки выиграли у сборной Сан-Марино.
Уэльс
«Драконы» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 29-ое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со словацкой сборной, предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием валлийской национальной команды. После серии пенальти «Драконы» уступили польской сборной в финале квалификации-продвижении на Евро.
6 июня «нулёвку» раскатали «Красные» с национальной командой Гибралтара.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Словакия – 2.16
- Ничья – 3.45
- Победит Уэльс – 3.50
- Победит Словакия с форой -1.5 гола – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.59
Статистика
- Три победы одержали словаки в пяти крайних матчах
- За такой же период валлийская сборная выиграла в одной встрече
- В пяти последних очных встречах три завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С 2006 года «Представители» из Словакии не выигрывают у «Драконов». С коэффициентом 2.16 в будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу сборной Словакии. Впервые за восемнадцать лет словаки выиграют у валлийской сборной.