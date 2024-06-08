Черногория – Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Черногория – Грузия, который состоится 9 июня 2024 года
Черногория
«Храбрые соколы» на сегодняшний день в международном рейтинге ФИФА находятся на 70-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием черногорцев, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с грузинской сборной. С минимальным счётом «Храбрые соколы» взяли верх над национальной командой Северной Македонии в международном товарищеском матче.
5 июня со счётом 2:0 бельгийская сборная выиграла у черногорцев.
Грузия
На данный момент «Крестоносцы» в рейтинге ФИФА занимают 75-ое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием грузинской сборной за последнее время. В полуфинале квалификации-продвижении на Евро сборная Грузии выиграла у национальной команды Люксембурга (2:0).
26 марта после серии пенальти в финальном матче грузины обыграли греков.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Черногория – 2.55
- Ничья – 3.35
- Победит Грузия – 2.85
- Победит Грузия с форой -1.5 гола – 5.00
- Тотал голов больше 2.5 – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.67
Статистика
- Два поражения потерпели черногорцы в пяти крайних матчах
- За такой же период грузинская сборная уступила в одной встрече
- Грузины пока не выигрывали у национальной команды Черногории.
Прогноз
В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.35 на ничью. С большой долей вероятности победителя в предстоящем футбольном победителя мы не увидим.