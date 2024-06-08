«Миннесота» – «Даллас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

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вчера, 22:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС чемпионата США «Миннесота» – «Даллас», который состоится 9 июня 2024 года

«Миннесота»

«Гагары» на данный момент в турнирной таблице МЛС находятся на третьей строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 30-го числа прошлого месяца со счётом 0:2 «Миннесота» проиграла команде «Лос-Анджелес».

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Гагары» выиграли у команды «Спортинг Канзас-Сити».

«Даллас»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата США занимают двенадцатое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Далласом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Красно-синих». 30 мая со счётом 3:1 «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Далласа».

2 июня с минимальным счётом «Быки» уступили «Королям» из Лос-Анджелеса.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миннесота» – 2.21

Ничья – 3.65

Победит «Даллас» – 3.20

Победит «Миннесота» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Две крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Только в одной встрече «Гагары» уступили своим соперникам

За такой же период «Быки» проиграли своим соперникам в двух футбольных поединках.

Прогноз

С большой долей вероятности на двоих команды забьют не больше двух голов. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.10 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.