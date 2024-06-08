«Сент-Луис Сити» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

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вчера, 23:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС чемпионата США «Сент-Луис Сити» – «Портленд Тимберс», который состоится 9 июня 2024 года

«Сент-Луис Сити»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в один мяч «Сиэтл Саундерс» выиграл в гостях у «Сент-Луиса» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграли «Красные» с командой «Интер Майами».

«Портленд Тимберс»

На сегодняшний день «Дровосеки» в турнирной таблице Западной конференции занимают девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры. 30 мая со счётом 2:0 «Портленд Тимберс» взял верх над командой «Остин».

2-го числа текущего месяца со счётом 2:2 вничью «Дровосеки» сыграли с клубом «Хьюстон Динамо».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Луис Сити» – 1.72

Ничья – 4.40

Победит «Портленд Тимберс» – 4.30

Победит «Сент-Луис Сити» с форой -1.5 гола – 2.60

Тотал голов больше 3.5 – 2.14

Тотал голов меньше 3.5 – 1.66

Статистика

Только одну победу одержали «Красные» в пяти крайних матчах

В трёх матчах выиграли «Дровосеки» за аналогичный период

Две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Скорее всего, больше трёх голов на двоих в матче команды не забьют. В предстоящей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.66 на тотал меньше 3.5 мячей за игру.