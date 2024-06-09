«Спортинг Канзас-Сити» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС чемпионата США «Спортинг Канзас-Сити» – «Сиэтл Саундерс», который состоится 9 июня 2024 года
«Спортинг Канзас-Сити»
«Волшебники» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции находятся на последней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды из Канзас-Сити за последнее время. Три поражения к ряду потерпел «Спортинг». 30 мая со счётом 1:2 «Волшебники» уступили дома «Ванкуверу».
2-го числа текущего месяца «Миннесота» выиграла на своём поле со счётом 3:1 у «Спортинга».
«Сиэтл Саундерс»
Команда из Сиэтла в турнирной таблице Западной конференции занимают десятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Зелёных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Волшебниками» из Канзаса. 26 мая на выезде со счётом 2:1 «Сиэтл Саундерс» взял верх над командой «Сент-Луис Сити».
30 мая со счётом 1:1 «Зелёные» разошлись миром с командой «Реал Солт-Лейк».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спортинг Канзас-Сити» – 2.60
- Ничья – 3.55
- Победит «Сиэтл Саундерс» – 2.65
- Победит «Спортинг Канзас-Сити» с форой -1.5 гола – 4.60
- Тотал голов больше 2.5 – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.91
Статистика
- Только одну победу одержал «Спортинг» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Сиэтл Саундерс» выиграл своих соперников в двух встречах
- Четыре очных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.55 на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.