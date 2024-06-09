«Спортинг Канзас-Сити» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

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сегодня, 00:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС чемпионата США «Спортинг Канзас-Сити» – «Сиэтл Саундерс», который состоится 9 июня 2024 года

«Спортинг Канзас-Сити»

«Волшебники» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции находятся на последней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды из Канзас-Сити за последнее время. Три поражения к ряду потерпел «Спортинг». 30 мая со счётом 1:2 «Волшебники» уступили дома «Ванкуверу».

2-го числа текущего месяца «Миннесота» выиграла на своём поле со счётом 3:1 у «Спортинга».

«Сиэтл Саундерс»

Команда из Сиэтла в турнирной таблице Западной конференции занимают десятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Зелёных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Волшебниками» из Канзаса. 26 мая на выезде со счётом 2:1 «Сиэтл Саундерс» взял верх над командой «Сент-Луис Сити».

30 мая со счётом 1:1 «Зелёные» разошлись миром с командой «Реал Солт-Лейк».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг Канзас-Сити» – 2.60

Ничья – 3.55

Победит «Сиэтл Саундерс» – 2.65

Победит «Спортинг Канзас-Сити» с форой -1.5 гола – 4.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

Только одну победу одержал «Спортинг» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Сиэтл Саундерс» выиграл своих соперников в двух встречах

Четыре очных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.55 на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.