Молдова – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Молдова – Украина, который состоится 11 июня 2024 года
Молдова
«Триколоры» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находятся на 153-ем месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной Молдовы, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с национальной командой Украины. 26 марта в товарищеской встрече «триколоры» выиграли у сборной Каймановых островов со счётом 4:0.
8 июня с разницей в один мяч национальная команда Молдовы одержала победу над сборной Кипра (3:2).
Украина
«Жёлто-синие» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 22-ое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием украинской сборной за последнее время. Нулевую ничью раскатала национальная команда Украины со сборной Германии в товарищеской встрече.
7-го числа текущего месяца со счётом 3:1 польская сборная выиграла у «Жёлто-синих».
Котировки БК Pinnacle
- Победит Молдова – 6.02
- Ничья – 4.31
- Победит Украина – 1.56
- Победит Украина с форой -1.5 гола – 2.45
- Тотал голов больше 2.5 – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.03
Статистика
- Четыре победы одержали «Триколоры» в десяти крайних матчах
- За тот же период украинская сборная выиграла в пяти встречах
- Сборная Молдовы не выиграла пока ни разу у «Жёлто-синих».
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу сборной Украины с коэффициентом 1.56. После поражения от сборной Польши «Жёлто-синим» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками.