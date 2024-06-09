Молдова – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

1717941540

вчера, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Молдова – Украина, который состоится 11 июня 2024 года

Молдова

«Триколоры» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находятся на 153-ем месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной Молдовы, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с национальной командой Украины. 26 марта в товарищеской встрече «триколоры» выиграли у сборной Каймановых островов со счётом 4:0.

8 июня с разницей в один мяч национальная команда Молдовы одержала победу над сборной Кипра (3:2).

Украина

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 22-ое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием украинской сборной за последнее время. Нулевую ничью раскатала национальная команда Украины со сборной Германии в товарищеской встрече.

7-го числа текущего месяца со счётом 3:1 польская сборная выиграла у «Жёлто-синих».

Котировки БК Pinnacle

Победит Молдова – 6.02

Ничья – 4.31

Победит Украина – 1.56

Победит Украина с форой -1.5 гола – 2.45

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.03

Статистика

Четыре победы одержали «Триколоры» в десяти крайних матчах

За тот же период украинская сборная выиграла в пяти встречах

Сборная Молдовы не выиграла пока ни разу у «Жёлто-синих».

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу сборной Украины с коэффициентом 1.56. После поражения от сборной Польши «Жёлто-синим» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками.