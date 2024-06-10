Африканец, вест-индец, филиппинец. Франция устроила революцию на вратарской позиции

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вчера, 15:41

Время Льориса и Манданда прошло.

Дидье Дешам назвал состав сборной Франции, которая поедет сражаться за европейскую корону. Возможно, имеются и сюрпризы. Но только не во вратарской бригаде. В Германию отправятся Брис Самба, Мик Меньян и Альфонс Ареоля. Соответственно номера первый, шестнадцатый и двадцать третий в заявке «les blues».

На протяжении стольких лет французы отправлялись на большие турниры с Уго Льорисом и Стивом Манданда. Оба выиграли чемпионат мира 2018 и забрали серебро мирового первенства в Катаре и на Евро-2016. Уго был основным и в итоге сыграл больше всех матчей в составе сборной Франции. Его вечный оппонент Стив в национальной команде оставался тенью своего конкурента. Но после чемпионата мира обе легенды (без всякого преувеличения) решили оставить сборную Франции. Хватит с нас, наигрались. Чемпионы мира, кстати, продолжают выступать на клубном уровне. 37-летний Уго защищает ворота «Лос-Анджелеса», а 39-летний Стив, списанный из «Марселя», до недавнего времени верой и правдой служил «Ренну».

Реинкарнация Лама

И хотя Мик Меньян значится в заявке под номером 16, первым номером сборной Франции на Евро, скорее всего, будет вратарь «Милана». Если здоровье не подкачает. Последний чемпионат мира Мик пропустил именно из-за травмы. Вест-индец, а Мик появился на свет в Гвиане — заморской территории Франции, и в минувшем сезоне испытывал проблемы. Особенно на финише сезона. То мышцу бедра повредил, то палец. Однако Меньян в заявке сборной Франции, стало быть, болячки позади.

К своим 28 годам Меньян сыграл 16 матчей за сборную Франции. Немного на первый взгляд. Но не забывайте, сколько лет ворота «les blues» находились в ведении Льориса. Нехватка опыта в играх за национальную команду компенсируется большим навыком выступлений за «Лилль» и «Милан». В том числе и международных турнирах. Мик выигрывал и чемпионат Франции, и Серию А. Вот только непонятно, почему в «Пари Сен-Жермен» его не разглядели. Ведь Меньян так напоминает легенду ПСЖ Бернара Лама.

Мика иногда называют вторым Лама. И дело не только в том, что он земляк чемпиона мира и Европы, — оба родом из Гвианы. Как и его знаменитый предшественник, Меньян очень пластичен и прыгуч. Но при этом он куда более стабилен, чем Бернар. «Я стараюсь играть, как можно проще. Без лишних эффектов», — сказал вратарь «Милана» в одном из интервью. Однако Мика всё же подводят и дисциплина, и излишняя эмоциональность. В последнем сезоне «Милан» пропустил довольно много — 49 мячей. Был и самовольный уход с поля — в матче с «Удинезе», когда темнокожий француз принял близко к сердцу расистские выкрики фанатов соперника. Товарищи по команде перехватили Мика, идущего в раздевалку, и вернули в ворота. В итоге «Милан» не стал чемпионом, а Меньян не смог в третий раз подряд стать лучшим вратарём Серии А.

Меньян очень хорошо играет ногами. Сказывается, что он начинал как нападающий и лишь случайно оказался в воротах детской команды «Пари Сен-Жермен». На той позиции и остался. Мик охарактеризовал свой стиль следующим образом:

Для меня важно выходить за рамки своей роли, моя игра не ограничивается штрафной площадью, я много разговариваю с партнерами по команде, чтобы предугадать действия соперника. У меня всегда был такой менталитет, потому что я считаю, что это полезно для команды. Если я проведу хороший матч, но моя команда при этом проиграет, то я не буду доволен.

Кроме того, Мик умело руководит обороной «Милана», постоянно подсказывает защитникам. Вряд ли он будет молчать в сборной. И защита французов, одна из сильнейших на чемпионате Европы, может стать непроходимой. А работы у самого Меньяна будет немного.

Человек, сделавший себя сам

Под первым номером в заявке французов значится Брис Самба из «Ланса». Уроженец Конго Самба четыре года сидел на лавочке в «Марселе» и смотрел, как играет другой конголезец — Стив Манданда. Кстати, они — не земляки. Манданда происходит из Демократической Республики Конго (бывший Заир) со столицей в Киншасе, а Самба родился в Республике Конго со столицей в Браззавиле.

Отношения двух африканцев складывались прекрасно. Стив охотно делился с Брисом секретами мастерства. Вот только местом в воротах делиться не хотел. Самба практически не появлялся в воротах «Марселя», да и аренда в «Нанси» не принесла счастья. Конечно, Брис мог смириться с ролью запасного и просидеть на лавочке вплоть до пенсии. Но честолюбивый голкипер счёл иначе. Продолжал работать на тренировках, а потом попросил отпустить в слабенький «Кан». Первый год практически не играл. Было отчего расстроиться. Одно дело полировать скамейку в «Марселе» в тени вратаря сборной Франции, а совсем иное быть дублёром Реми Веркутра. Но летом 2018-го Веркутр завершил карьеру, и Самба наконец-то получил игровую практику. Ошибался, пропускал, но и выручал. И хотя «Кан» покинул Лигу 1, Брис получил хорошую прессу. А также приглашение от английского «Ноттингем Форест». Четыре миллиона за нестабильного вратаря было хорошей сделкой, для нуждающегося в деньгах «Кана».

Именно три года в Ноттингеме сделали Самба сильным вратарём. Он обрёл уверенность в себе, стал более хладнокровным, что несвойственно африканским голкиперам. В конце концов Брис вытащил двукратных обладателей Кубка чемпионов в Премьер-Лигу, где они отсутствовали 23 года. Поднял их и вернулся во Францию, а именно в «Ланс». Но это был уже совсем другой Брис Самба. Он по-хозяйски освоился в воротах «кроваво-золотых». «Ланс» занял второе место в Лиге 1, пропустив меньше всех — всего 29. Самба был признан лучшим вратарём чемпионата и получил вызов в сборную Франции, где после ухода Манданда образовалась вакансия. Успел сыграть три встречи.

Недавно завершившийся чемпионат оказался не самым удачным для «Ланса». «Кроваво-золотые» опустились со второго места на седьмое. Однако Брис снова стал лучшим в своей команде и проиграл всего несколько голосов Джанлуиджи Доннарумме за право называться лучшим вратарём Лиги. Дидье Дешам, как видим, тоже не сомневается в Брисе и включил его в заявку. Выпустит ли на поле? Не исключено, что в третьем туре группового турнира против поляков. При условии побед французов над сборными Австрии и Нидерландов.

Скиталец по арендам

Как и Мик Меньян, Альфонс Ареоля — воспитанник «Пари Сен-Жермен». Но если Меньяна парижане забраковали в юности, то с потомком иммигрантов из Филиппин столичный клуб окончательно расстался только два года назад. Альфонс к тому времени считался чемпионом мира. Почему считался? Ареоля стал чемпионом мира, не сыграв за первую сборную ни минуты. Да и сейчас на его счету всего пять матчей в составе национальной сборной.

Этот рослый для филиппинца — метр девяносто пять, парень всегда мечтал играть за «Пари Сен-Жермен». Но парижане не спешили доверить Альфонсу место в основе и всё время отправляли куда-то набираться опыта. То в «Ланс», то в «Бастию», то в «Вильярреал». Даже в «Реале» Ареоля побывал, правда, не имел там особой практики. Альфонс возвращался из аренд, набравшись опыта, и снова оказывался ненужным. И только в сезоне 2016/17 он усадил на лавочку немца Кевина Траппа. Отыграл полсезона, потом целый сезон.

Благодаря чему и поехал на победный для французов чемпионат мира в качестве третьего вратаря. Но затем, на беду чемпиона мира, в команду пришёл знаменитый итальянец Джанлуиджи Буффон, и началась ротация — враг вратаря. Буффон пробыл в Париже недолго, но пришёл Кейлор Навас. Снова пришлось присесть на лавку. Да и время, проведенное в «Реале», нельзя занести в актив. Зато аренда в лондонском «Фулхэме» оказалась полезной, даром что «дачники» не удержались в Премьер-Лиге. Болельщики признали французского вратаря лучшим игроком команды сезона 2020/21. Главное, что Ареоля смог заиграть в Англии. Как Уго Льорис. А вот таким знаменитостям, как Фабьен Барьез, Бернар Лама и Стив Манданда, прижиться в английском футболе не удалось.

В итоге Ареоля обосновался в Лондоне, но в другом клубе — «Вест Хэме». Сначала, как арендованный, а с 2022-го, как полноправный член коллектива. ПСЖ выручил от продажи своего воспитанника 12 миллионов. На переезде в британскую столицу настояла жена футболиста. Пришлось посидеть на лавочке, ибо были сильны позиции польского ветерана Лукаша Фабьяньского. Но со временем Альфонс стал основным стражем ворот «молотобойцев». А уж после исторической победы «Вест Хэма» в финале Лиге конференций никто не ставит место француза в основе под сомнение.

Но шансы Ареоля сыграть на чемпионате Европы близки к нулю. В сборной Альфонс смирился с ролью третьего вратаря и вряд ли претендует на большее. Но от медальки не откажется. Тем более что у него имеется золото чемпионата мира в России и серебро первенства мира в Катаре.