Мяч с секретом, тактика камикадзе и уникальная молодёжь. Первый тур Евро-2024 не разочаровал

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вчера, 11:33

Роскошное начало турнира.

Главная фишка – дальние удары

Мяч Евро-2024 называется немецким словом, в котором зашифровано понятие «любовь к футболу». Вратари скажут, что снаряд лучше назвать «ненависть к голкиперам». Нападающий сборной Англии Харри Кейн ещё на тренировках отменил, что творение изначально немецкого концерна – оружие против стражей ворот. Так оно и оказалось. Траектории полета красивые, на ногу мяч ложится замечательно. На Евро-2024 уже забили 11 голов сумасшедшими ударами с дальней дистанции.

Аномальный показатель. Рекорд целого группового турнира по таким голам поставили на Евро-2020, всего 12 успешных дальних ударов. Провели всего один тур соревнования из трёх и уже близки к новому достижению. Мяч, который реагирует на касания, оказался полезным. Фанаты АПЛ в шоке от системы полуавтоматической проверки офсайда. У них линии рисуют дольше, а здесь судья знает, что момент паса фиксируют датчики, а вместо линии офсайда теперь плоскость офсайда.

И отмененные по делу голы лишь часть истории. Важно, что феноменальные дальние удары делают поединки красивее. Румыния преподнесла сюрприз, используя выстрелы из-за пределов штрафной площади. Юный Гюлер из «Реала» и сборной Турции богатырским ударом под дальнюю штангу в матче против Грузии побил рекорд Роналду. Было много очень красивых голов, а будет ещё больше. Дальними ударами забили 32 % мячей, в среднем забивают по 2.83 гола за поединок.

Юные футболисты стали героями

Сержиу Консейсау сыграл последний матч за сборную Португалии в 2003-м. Тогда дебютировал некто Криштиану Роналду, юный вингер. Спустя 21 год капитан сборной Португалии отпраздновал победный гол 21-летнего сына Консейсау, атакующего хавбека Франсишку. Вот такая связь исторических событий и поколений. Но хавбек «Порту» «старик» на фоне Ямаля, который побил абсолютный рекорд Евро. Ламин сыграл против Хорватии в 16 лет и сделал ассист на Карвахаля.

Гюлеру 19 лет, и он тоже в списке молодых очарований стартового тура Евро. А единственный победный гол Англии в сложном матче против Сербии забил Беллингем. Напомним, что ещё одному хавбеку «Реала» всего 20 лет. Даже если говорить о голкиперах, хотя они обычно старше полевых коллег начинают играть за сборные на крупных турнирах, выделился Вербругген. Голландец – самый молодой вратарь на Евро за 60 лет, и на его счету 6 сейвов в сложном матче против поляков.

В первом туре сыграло 25 игроков не старше двадцати одного года. На их счету пять мячей, ведь не стоит забывать о стартовом разгроме Германии. Вирц и Мусиала отличились в том поединке. У некоторых молодых игроков не пошла игра, вспомним Судакова из сборной Украины или Хави Симонса из команды Нидерландов. Но Евро-2024 богат талантами. Например, турецкий хавбек «Ювентуса» Кенан Йилдыз может стать одним из героев своей национальной команды в будущих матчах.

Настроение на Евро отличается от ЧМ

Не шовинизм, а факт – место проведения влияет на антураж турнира. Кубки в Европе собирают людей, любящих футбол семьями и поколениями. Вчера два фаната сборной Шотландии в килтах вели через древнюю немецкую площадь столетнего грибочка-дедушку, который передвигался с помощью ходунков. Шел дождь, два крупных парня накрыли старика зонтиком. Очень мило. Голландские, датские, албанские и турецкие фанаты зажгли на Евро и сделали турнир ярче.

Туркам для этого нужно было просто выйти из дома. У команды Винченцо Монтеллы невероятная поддержка трибун из-за количества выходцев из Турции в Германии. На Евро-2024 удобно добираться, что отличает от турнира в пустыне в Катаре зимой. Не нравится только количество драк. Сербы и англичане, грузины и турки били друг другу лица. С другой стороны, вам показывают сотни хулиганов и не показывают миллионы мирных фанатов, которые приехали с женами и детьми.

Тактика камикадзе дарит яркие шоу

Вертикаль пока победила горизонталь на Евро-2024. Ключевой тактический вывод. Многие сборные бросались на соперника сразу, смело, нагло. Делали это за счет вертикальных передач. Разумеется, в футболе всегда будут навес и прострел, останутся красивые диагонали. Но говорим о центральном способе доставки мяча к чужим воротам – максимально быстро. В тактику «камикадзе» сыграли почти все наставники, кроме чопорного Саутгейта и парочки тех, кто проиграл.

Лучшим поединком на старте Евро-2024 стал искренний матч Турции и Грузии. Команда Саньоля выложилась на сто процентов, но класса для ничьей не хватило. Турки в какой-то момент разуверились в легкой победе. Их второй гол отменили из-за офсайда, а соперник сравнял счет. А потом 19-летний Гюлер нанес дальний выстрел в «девятку», заставив безумных фанатов сборной Турции, которые освистывали каждую атаку грузинской команды, взорваться от восторга.

Часто тренды переплетаются между собой – дальние удары, молодежь на первом плане, а ещё ставка на смелую тактику. Грузия пропустила третий мяч, когда голкипер Мамардашвили пошел в чужую штрафную площадь. И никто не упрекнет их за это, ведь душевный футбол — тоже фишка турнира. Словенские защитники Бийол и Дркушич дрались против Дании. У поляков и чехов были надежды на ничьи с фаворитами. А словаки обыграли бельгийцев, нанеся 10 ударов.

Герои второго плана рвутся на вершину

У Канте выдающийся матч против сложной команды Австрии под руководством Рангника. Единственный гол забили за счет автогола после навеса Мбаппе – крепкого Килиану здоровья после перелома носа, но лучшим футболистом поединка справедливо назвали Канте. И Нголо это идеальный актер второго плана. Недооцененный на фоне звезд первой величины, но любимый публикой. А рядом душевные истории тех, у кого нет статуса героя мемов про улыбку.

Провели 12 матчей, а похвалить можно не только суперзвезд. Разумеется, Киммих, Кроос, Эриксен, Аке и Барелла тоже хорошо сыграли. Вряд ли нужно представлять людей из «Баварии», «Реала», клубов Манчестера и Милана. Но голландский нападающий Вегхорст, грузинский форвард Микаутадзе, испанский голкипер Симон и его коллега из центра полузащиты Фабиан Руис, не имеют популярности 16-летнего Ямаля. И все они среди героев старта Евро-2024.

Швейцарец Аэбишер сделал гол плюс пас против Венгрии. Словенец Янза сравнял счет против Дании. У Денниса Мана из Румынии две голевые передачи в день второй победы его национальной команды в истории Евро. Кубок континента впечатляет именно количеством персональных историй, которые рассказывают миру менее популярные ребята, чем Беллингем и Мбаппе. И это прекрасно, ведь есть заявка на сказочный и богатый поворотами турнир.