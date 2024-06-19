Отец отгрузил трёшку Кану, сын порадовал Роналду. В сборной Португалии новая династия

1718777613

вчера, 09:13

Знакомимся с героем матча сборных Португалии и Чехии.

До конца матча сборных Португалии и Чехии оставались считанные минуты. Ничья 1:1. И испанский тренер португальской сборной Роберто Мартинес бросил в бой Педру Нету и Франсишку Консейсау. И вскоре после выхода на поле эти парни сотворили победный гол. Консейсау после рикошета с подачи Нету отправил победный мяч в ворота чехов. Этот гол очень порадовал и лидера португальцев Криштиану Роналду, который сразу после финального свистка обнял героя поединка и обратился к нему с небольшой речью.

Очередной новый Месси

Почти 24 года назад, 20 июня 2000 года в Роттердаме в третьем туре чемпионата Европы встречались сборные Португалии и Германии. Португальцы победили 3:0, и все три мяча в ворота Оливера Кана отправил полузащитник Сержиу Консейсау. Для немцев на этом турнир завершился, а португальцы дошли до полуфинала, где обидно проиграли будущим чемпионам французам. Так вот, Сержиу Консейсау — отец футболиста, забившего победный гол в игре с чехами.

А ещё Сержиу Консейсау — известный тренер. За семь лет работы в «Порту» он три раза выигрывал с «драконами» чемпионский титул, и столько же раз Кубок и Суперкубок страны. И футболистом был приличным — помимо «Порту» играл за «Лацио», «Парму», «Интер». Больше 50 матчей в сборной Португалии. Правда, с Криштиану Роналду вместе поиграть не довелось. В 29 лет Сержиу оставил национальную команду, а его место занял некий юноша, который потом стал мегазвездой.

Конечно, папа оказал большое влияние на выбор сына. Да и Шику, как обычно называют Франсишку, дебютировал в «Порту», когда его отец был главным тренером, и стал самым молодым игроком в истории клуба. Но никакой протекции со стороны Сержиу не было. Наставник «драконов» был так же требователен к сыну, как и к остальным футболистам, и не делал тому никаких поблажек. Фанаты тоже настороженно отнеслись к Шику, ведь прежде чем стать игроком молодёжной команды «Порту», нападающий проходил обучение в академии «Спортинга». Но потом молодого игрока полюбили. Примерно так же, как полюбили его отца — успешного тренера.

Зато пресса частенько выдавала Франсишку щедрые авансы. Особенно часто сравнивали хрупкого юношу с Лионелем Месси. И дело не только во внешнем сходстве. Консейсау-младший выделялся на фоне сверстников. Левша. Хорошо видел поле, отличался отменным дриблингом. Да и удар у Шику превосходный.

Но Сержиу Консейсау не был обрадован подобным сравнением. Напротив, был очень раздражён, когда проводили параллели. «Какой ещё Месси? Мой сын, конечно, толковый парень, но сравнение с Месси может только навредить. Шику ещё надо работать и работать».

Трогательный дебют

Но даже столь суровый тренер, как Сержиу Консейсау, пустил скупую мужскую слезу, когда Шику отличился в дебютном матче за «Порту». Сначала юный футболист заработал пенальти, который не был реализован одноклубником. Но потом Консейсау-младший отправил мяч в ворота соперника и побежал к отцу. Тут-то Сержиу дал волю эмоциям. Когда судья с помощью VAR отменил взятие ворот, уже не сдержался Шику.

Сержиу продолжал выпускать сына на поле, но Франсишку долго не мог забить. Тут снова было пущено в ход сравнение с Месси, уже с изрядной долей иронии и сарказма. И всё же сын отличился в очень важном матче. И снова после гола зрители могли наблюдать трогательную сцену.

«Порту» стал чемпионом. Но в околофутбольных кругах тренера порою упрекали в протекции сыну. А Франсишку, напротив, сердился на папу за то, что он давал ему слишком мало времени на поле. В 25 матчах всего 464 минуты.

Неверный шаг

В 2022 году Шику принял предложение «Аякса». «Порту» не стал препятствовать переходу молодого нападающего, тем более что голландцы предложили 5 миллионов евро. Но, как показала практика, отъезд в Амстердам был ошибкой. В «Аяксе» так и не поняли, как правильно использовать футболиста. С одной стороны выходил на поле довольно часто, но получал мало игрового времени. А в конце сезона был на некоторое время отправлен в резервную команду.

А в Порту болельщики успели соскучиться по щуплому пареньку. И были рады, когда «драконы» арендовали своего бывшего игрока с правом выкупа. Конечно, Консейсау-старшему пришлось снова услышать упрёки в протекционизме. Но тренер довольно жёстко ответил, что рассматривает Франсишку не как близкого родственника, а как важного игрока, который уже приобрёл опыт, пусть и негативный, игры в зарубежном клубе. А ещё выдал фразу:

Это дома Шику мой сын. А в клубе один из игроков.

Кстати, Франсишку — не единственный сын Сержиу Консейсау. У Шику есть ещё три старших брата. 28-летний Сержиу Консейсау-младший, он же старший из братьев, играет на правом фланге обороны в «Фейренсе». 24-летний Родригу также правый защитник и выступает в швейцарском «Цюрихе». Правому полузащитнику «Лейшоэша» Мозесу Консейсау 23 года. Все четверо играют на правой бровке. Как и их отец. Видимо, это наследственное.

Вернувшись в «Порту», Франсишку получил престижный десятый номер и оправдал доверие главного тренера. Он провёл отличный сезон, даром что «драконы» финишировали только третьими. Пять голов в 27 матчах. В марте дебютировал в первой сборной Португалии. Успев сыграть только две встречи за главную команду страны, Консейсау-младший попал в заявку португальцев на чемпионат Европы. А что было дальше — вы уже знаете.

Наверное, Шику сделает себе имя на Евро и вырастет в цене. Но что будет потом — пока не ясно. Сержиу Консейсау сложил с себя полномочия главного тренера и ещё не определился с новым клубом. «Порту» не выкупил у «Аякса» контракт Франсишку, и до 2027 года португалец принадлежит амстердамцам. Но вряд ли ему захочется возвращаться в столицу Нидерландов.